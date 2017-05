BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft lässt einer Studie zufolge großes Potenzial ungenutzt, weil deutlich weniger Frauen als Männer erwerbstätig sind. Durch höhere Chancengerechtigkeit könne bis 2025 ein zusätzliches Wachstum von 12 Prozent oder 422 Milliarden Euro erzielt werden, heißt in dem Report der Initiative "Chefsache", die sich für ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen in Führungspositionen einsetzt. "Das ist natürlich einfach eine ökonomische Größe, von der ich sagen würde: Kann sich kein Land erlauben, darauf zu verzichten", sagte Janina Kugel, Personalvorstand der Siemens AG, am Montag bei der Vorstellung des Berichts in Berlin.

Obwohl Frauen gut die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, tragen sie nur mit 38 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Vor allem in Chefetagen arbeiten noch immer deutlich weniger Frauen als Männer. Um das zu ändern, wirbt die Initiative für flexibles Arbeiten auch in Führungspositionen. Dazu gehörten mobiles Arbeiten etwa von zu Hause aus, reduzierte Vollzeit mit 30 bis 34 Arbeitsstunden pro Woche und Jobsharing, bei dem sich zwei Vollzeitkräfte eine Stelle teilen./wim/DP/fbr

AXC0093 2017-05-29/13:19