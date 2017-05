Zürich - Eine Mammutaufgabe - und nur noch ein Jahr Zeit, um sie in den Griff zu bekommen." Der Kommentar eines Besuchers des diesjährigen SAS Forums Schweiz in Zürich fasst die Situation zusammen, in der sich auch Schweizer Unternehmen angesichts der neuen Datenschutz-Grundverordnung befinden. Die neue EU-Regelung, kurz DSGVO, wurde 2014 verabschiedet und wird zum 24. Mai 2018 wirksam. Sie verpflichtet Unternehmen, transparent darzustellen, welche Daten sie über einen Kunden gespeichert haben, wo diese Daten herkommen, wie diese Daten verarbeitet werden - Stichwort Datenweitergabe - und schliesslich wie und wozu sie sie analysieren werden. Unternehmen, die mit EU-Bürgern Geschäfte treiben, müssen ab Mai nächsten Jahres unter anderem diesbezüglich jederzeit auskunftsfähig sein. Also auch Unternehmen ausserhalb der EU.

"Die Verordnung stärkt die Grundrechte der EU-Bürger im digitalen Raum. In einer Zeit, in der die Digitalisierung immer mehr und immer persönlichere Daten erzeugt, welche vermehrt monetarisiert werden, ist das legitim und wichtig", erklärte Rainer Sternecker von SAS in seinem Vortrag in Zürich. Insbesondere die Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Nutzung der persönlichen Daten sei dabei entscheidend - einschliesslich des Rechts, seine Daten auch zuverlässig löschen lassen zu können.

Enorme Hürde für das Marketing

Auch angesichts der angedrohten Strafen - bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes - ist die Umsetzung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...