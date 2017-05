Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1184 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

Auch zum Franken bewegte sich der Euro im Verlauf des Morgens kaum und bleibt weiterhin knapp unter der Marke von 1,09 CHF. Die Gemeinschaftswährung kostet am Montag-Mittag 1,0890 CHF. Laut den Devisenexperten der ZKB helle der Anstieg über 1,08 CHF den mittelfristigen Ausblick etwas auf. Der US-Dollar schwächte sich gegenüber dem Franken dagegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...