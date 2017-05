Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien findet wegen des Spring Bank Holiday kein Börsenhandel statt. In den USA ruht der Handel wegen des Feiertags Memorial Day. Die Börse in Schanghai blieb wegen des Drachenbootfests geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.48 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.415,10 +0,05% +7,78% Euro-Stoxx-50 3.575,27 -0,10% +8,65% Stoxx-50 3.229,20 +0,03% +7,26% DAX 12.607,20 +0,04% +9,81% FTSE Feiertag CAC 5.328,79 -0,15% +9,59% Nikkei-225 19.682,57 -0,02% +2,97% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,78% -2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,54 49,8 -0,5% -0,26 -12,7% Brent/ICE 51,96 52,15 -0,4% -0,19 -11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,43 1.267,00 +0,0% +0,43 +10,1% Silber (Spot) 17,37 17,35 +0,1% +0,02 +9,1% Platin (Spot) 958,35 959,85 -0,2% -1,50 +6,1% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,1% -0,00 +1,9%

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa notieren am Montagmittag kaum verändert. Als Hauptgrund für den lustlosen Handel nennen Marktakteure die fehlenden Impulse aus den USA und Großbritannien. Damit fehlen wichtige Marktteilnehmer, das Volumen ist sehr dünn. Akzente setzen könnte die Rede von EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments am Nachmittag. Der Notenbankchef dürfte nach Einschätzung der DZ Bank dort die sich aufhellenden Aussichten für die europäische Konjunktur hervorheben. Zugleich dürfte er aber betonen, dass der grundlegende Preisauftrieb in der Wirtschaft nur vergleichsweise schwach ausgeprägt sei. Vor diesem Hintergrund werde Draghi voraussichtlich noch keine Hinweise auf eine baldige Abkehr der EZB von ihrem eingeschlagenen geldpolitischen Kurs liefern. Lanxess zählt nun auch Starinvestor Warren Buffett zu seinen Aktionären: Eine deutsche Tochter von Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, die General Reinsurance AG, hält 3,004 Prozent an der Lanxess AG. Buffett, der gerne langfristig investiert, befindet sich bei Lanxess in guter Gesellschaft: Rund 90 Prozent der Lanxess-Aktien werden von institutionellen Anlegern gehalten, die eine wachstums- oder wertorientierte Anlagestrategie verfolgen, teilt das Unternehmen mit. Der Einstig der Investorenlegende schiebt den Aktienkurs deutlich nach oben. Die massenhaften Flugausfälle von British Airways setzen den Kurs der Muttergesellschaft IAG unter Druck. Der Kurs gibt deutlich nach. Die Londoner Börse ist zwar geschlossen, die Aktien werden aber auch in Madrid gehandelt, da Iberia mit British Airways fusioniert worden war.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:01 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1184 +0,14% 1,1168 1,1176 +6,3% EUR/JPY 124,53 +0,22% 124,26 124,35 +1,3% EUR/CHF 1,0889 -0,01% 1,0891 1,0894 +1,7% EUR/GBP 0,8710 +0,08% 0,8703 1,1433 +2,2% USD/JPY 111,34 +0,06% 111,27 111,27 -4,8% GBP/USD 1,2840 +0,07% 1,2831 1,2778 +4,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Weitgehend richtungslos haben sich die Börsen in Ostasien und Australien zum Auftakt der neuen Woche präsentiert. Teilnehmer sprachen von einem sehr ruhigen Handel und fehlenden frischen Impulsen. Dass Nordkorea erneut eine Rakete abgeschossen hat und damit wieder gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen hat, sorgte an den Börsen für keine erkennbare Reaktion - wie bei den jüngsten Raketentests bereits zu beobachten. Am deutlichsten zeigte sich das an der Börse in Seoul. Dort ging die Aufwärtstendenz der Vortage ungebrochen und der Kospi markierte im Verlauf ein neues Allzeithoch. Dass er am Ende doch ganz knapp im Minus schloss, erklärten Börsainer mit Gewinnmitnahmen. Samsung gaben um 0,8 Prozent nach. Die Reaktion zeige, dass Fundamentaldaten hinter dem Aufschwung stünden, sagte Währungsexperte Masashi Murata von Brown Brothers Harriman. Die Erwartungen gingen klar in Richtung Wirtschaftswachstum, angetrieben vom Export und außerdem dürfte die Notenbank weiter akkomodierend agieren. Das sei gut für Aktien und den Won. In Tokio bewegte sich der Nikkei-Index kaum vom Fleck. Am meisten tat sich in Sydney, wo der S&P/ASX 200 um 0,8 Prozent zurückkam auf den niedrigsten Stand seit neun Wochen. Gedrückt wurde er wieder einmal vor allem von überdurchschnittliche Verlusten im Bankensektor. Die Kurse der Banken leiden bereits seit einiger Zeit unter wenig inspiriered ausgefallenen Quartalsberichten, aber auch der angekündigten Sondersteuer für Großbanken ab Juli, mit der die Staatsfinanzen aufgebssert werden soll.

CREDIT

Unspektakulär sind Europas Kreditmärkte am Montag in den Handel gestartet. Mit dem Feiertag in Großbritannien fällt der wichtigste Impulsgeber für Credits aus. Höhere Fälligkeiten in der laufenden Woche bei Investmentgrade-Anleihen sprechen für engere Spreads in der laufenden Woche. Am Nachmittag veröffentlich die Europäische Zentralbank (EZB) die Statistiken zu den EZB-Wertpapierkäufen in der vergangenen Woche. Die Commerzbank rechnet mit einem starken Anstieg der Bestände an Unternehmensanleihen. Die CSPP-Tapering-Spekulationen sollten dadurch einen weiteren Dämpfer erhalten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW stoppt Produktion in China und Südafrika wegen Lieferengpässen

Wegen eines fehlenden Bauteils stoppt BMW die Produktion in zwei Werken in China und Südafrika. In Shenyang und Rosslyn werde die Fertigung heute stillstehen, sagte ein BMW-Sprecher. Im BMW-Werk Leipzig werde "sehr eingeschränkt" produziert. Betroffen seien Modelle der Baureihen 1er, 2er, 3er und 4er, ergänzte der Sprecher. Zum betroffenen Volumen oder wirtschaftlichen Schaden konnte er sich nicht äußern.

Warren Buffett steigt mit 3 Prozent bei Lanxess ein

Der Spezialchemiekonzern Lanxess zählt nun auch den US-Starinvestor Warren Buffett zu seinen Aktionären: Eine deutsche Tochter von Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, die General Reinsurance AG, hält per 19. Mai 3,004 Prozent an der Lanxess AG, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung des MDAX-Konzerns hervorgeht.

Delivery Hero übernimmt Essenslieferdienst Carriage in Kuwait

Delivery Hero kauft einen zweiten Essensvermittler im Nahen Osten. Carriage mit Sitz in Kuwait sei in den Ländern des Golfkooperationsrates tätig und wachse schnell, teilte der weltweit tätige Anbieter von Online-Essensbestelldiensten mit. In den Golfanrainerstaaten Saudi-Arabien, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain und Kuwait ist Delivery Hero bereits mit der Marke Talabat vertreten.

Hornbach erfüllt 2016/17 Prognose für den operativen Gewinn

Die Hornbach-Gruppe hat im vergangenen Geschäftsjahr 2016/17 seine Prognose für den operativen Ertrag erfüllt. Wegen einer höheren Steuerbelastung ging der Jahresüberschuss in den zwölf Monaten per Ende Februar 2017 allerdings um 8 Prozent auf 89,9 Millionen Euro zurück, wie Hornbach Holding AG & Co KGaA mitteilte.

Airbus-Manager Andreas Ockel wechselt zu Zulieferer FACC

Die FACC AG hat Andreas Ockel zum Vorstandsmitglied bestellt. Der Airbus-Manager wird die Position des Chief Operating Officers (COO) beim Hersteller von Flugzeugkomponenten ab Januar 2018 für drei Jahre übernehmen. Ockel übernimmt die Aufgaben von Robert Machtlinger, der im Februar zum Vorstandsvorsitzenden von FACC bestellt wurde.

EU-Mitgliedstaaten wollen wegen VW-Abgasaffäre schärfere Kontrollen

Wegen der VW-Abgasaffäre wollen die EU-Mitgliedstaaten schärfere Kontrollen von Autoherstellern. Die EU-Industrieminister billigten am Montag einen Vorschlag für eine stärkere europäische Überprüfung bei der Zulassung neuer Fahrzeugtypen und von bereits im Straßenverkehr fahrenden Autos. Bleibt ein Mitgliedstaat bei einem Verdacht auf Abgasmanipulationen völlig untätig, kann die EU-Kommission künftig eingreifen und Strafen von bis zu 30.000 Euro pro Fahrzeug verhängen.

Schwedische Assa Abloy kauft südafrikanische IDS

Assa Abloy, ein schwedischer Hersteller von Türsicherheitssystemen, hat eine Vereinbarung zum Kauf des südafrikanischen Unternehmens IDS unterzeichnet. IDS ist ein Hersteller für elektronische Sicherheitssysteme. Johan Molin, Vorstandsvorsitzender von Assa Abloy erklärte, dass der Kauf die Wachstumsstrategie des Unternehmens für die Schwellenländer unterstütze. Einen Kaufpreis nannte Assa Abloy nicht.

British Airways streicht auch am Montag Flüge wegen IT-Panne

Wegen einer weitreichenden Computerpanne wird es auch am Montag bei der Fluglinie British Airways zu Störungen im Flugverkehr kommen. Allerdings teilte die Airline mit, dass der Betrieb schrittweise wieder in Richtung Normalzustand zurückkehre. Am Wochenende ist der Flugverkehr von British Airways weltweit stark beeinträchtigt worden: hunderte Flüge wurden gestrichen.

