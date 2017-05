KÖLN (dpa-AFX) - Der US-Großinvestor Warren E. Buffett ist bei dem deutschen Spezialchemiekonzern Lanxess eingestiegen. Über den Rückversicherer General Reinsurance AG halte Buffett gut drei Prozent an dem MDax -Konzern, teilte die Gesellschaft am Montag in einer Pflichtmitteilung mit. Die General Re ist Teil der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des US-Starinvestors. Am Finanzmarkt sorgte der Einstieg für einen Kurssprung um 4,5 Prozent.

Auch der norwegische Staatsfonds Norges Bank Investment Management griff bei Lanxess zu. Ihr Anteil erhöhte sich leicht auf nun gut fünf Prozent. Insgesamt halten institutionelle Investoren laut Lanxess rund 90 Prozent an dem Konzern aus Köln./jha/nas/fbr

ISIN DE0008467416 US0846707026 DE0005470405

