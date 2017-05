IRW-PRESS: Cache Exploration Inc.: Cache Exploration startet im Goldprojekt Kiyuk Lake in Nunavut mit den Sommerbohrungen

29. Mai 2017, Vancouver, British Columbia: Cache Exploration Inc. (das Unternehmen oder Cache) (TSX-V:CAY) freut sich bekannt zu geben, dass Mitte Juli 2017 das Sommer-Explorationsprogramm im Goldprojekt Kiyuk Lake in Nunavut eingeleitet wird.

Das Explorationsprogramm wird aus Bohrungen, Probenahmen aus Geschiebemergel und Prospektionsarbeiten bestehen. Es handelt sich um die ersten Explorationsaktivitäten bei Kiyuk seit dem erfolgreich verlaufenen Bohrprogramm im Jahr 2013.

CEO Jack Bal erklärt: Frühere Bohrungen bei Kiyuk Lake über 12.000 Meter lieferten zwischen 2008 und 2013 sehr vielversprechende Ergebnisse. Das diesjährige Bohrprogramm baut auf den Ergebnisse der erfolgreichen Bohrungen im Jahr 2013 auf und dient zur genaueren Ermittlung des Potenzials, das wir bei der Übernahme von Kiyuk erkannt haben. Explorationsschwerpunkte 1. Erweiterung der bekannten Goldmineralisierung, die in den Zonen Rusty und Gold Point entdeckt wurde, durch Bohrungen über 2.000 Bohrmeter 2. Vorrangige Bearbeitung zukünftiger Bohrziele und Erschließung neuer Mineralisierungszonen durch Entnahme von Proben aus Geschiebemergel (Raster) und Prospektionsarbeiten in neuen Goldzielen, die zuvor anhand von Probenahmen aus Geschiebemergel auf dem gesamten Konzessionsgebiet ermittelt wurden Zone Rusty Schwerpunkt der Bohrungen in der Zone Rusty ist die Definition einer Goldmineralisierung in der Tiefe und an der Oberfläche in südöstlicher Richtung. Diese Ergänzungsbohrungen werden zur Abgrenzung von Ressourcen in der Zone Rusty beitragen. Die Bohrungen im Jahr 2013 wiesen auf eine ausgeprägte Kontinuität der Goldmineralisierung im Brekziengestein innerhalb der Zone Rusty hin. Hier die wichtigsten Ergebnisse der vorhergehenden Bohrungen bei Rusty: - 52,4 m mit 3,27 g/t Gold (ab Oberflächenniveau) - 35,9 m mit 4,95 g/t Au ab 134,1 m - 61,5 m mit 3,3 g/t Au ab 159 m - 24,1 m mit 3,40 g/t Au ab 34,0 m Zone Gold Point Die Zone Gold Point ist ein vorrangiges Ziel, das sich innerhalb einer 24 Kilometer langen Magnetanomalie befindet und im Zuge dieses Programms durch weitere Bohrungen erkundet wird. Im Rahmen von bodengestützten Magnetfeldmessungen, Prospektionen und Kartierungen in den Jahren 2012 und 2013 wurde eine mögliche Erweiterung der Mineralisierung Gold Point lokalisiert, auf die durch die Entdeckung ähnlicher Mineralisierungen in Felsbrocken des polymiktischen Konglomerats, der das Grundgestein der Zone Gold Point bildet, geschlossen wurde. Diese Erweiterungszonen - South Gold Point bzw. East Gold Point - wurden anhand von bodengestützten Magnetfeldmessungen als Zonen definiert, in denen sich das Magnetitgitter auflöst. Diese treten gemeinsam mit in Ost-West-Richtung verlaufenden Strukturen auf, die mit den in der Zone Gold Point aufgefundenen Strukturen identisch sind. Die Bohrungen im Jahr 2017 werden sich auf diese neuen Gebiete konzentrieren. Frühere Bohrungen in der Zone Gold Point lieferten folgende Werte: - 63,6 m mit 2,84 g/t Au ab 148 m - 12 m mit 2,4 g/t Au ab 120 m - 12 m mit 3,9 g/t Au ab 163,5 m Raster-Probenahmen aus Geschiebemergel und Prospektion Zwischen den Mineralisierungszonen Cobalt und Amundsen werden Proben von Geschiebemergel im Raster entnommen, um eine bessere Definition der Bohrziele zu ermöglichen, nachdem solche Raster-Probenahmen auch bei der Entdeckung der Mineralisierungszonen Amundsen und Bancroft sowie anderer Mineralisierungszonen hilfreich waren. Weitere Raster-Probenahmen aus Geschiebemergel finden auch zur Abgrenzung prospektiver Zonen in neuen Bereichen mit Goldanomalien statt, die im Jahr 2012 im Zuge der Entnahme von Probenmaterial aus Geschiebemergel aus weiten Teilen des Konzessionsgebiets (in 1-km-Abständen) ermittelt wurden. Diese Bereiche befinden sich nördlich von Kiyuk Lake und nordöstlich der Zonen Cobalt und Captain Anderson. Probenahmen in engeren Abständen werden dem Unternehmen helfen, Anomaliebereiche mit Goldmineralisierung und Indikatorelementen zu lokalisieren und auch für zukünftige Bohrungen von Nutzen sein.

Über Cache Exploration Cache Exploration konzentriert sich ausschließlich auf sein Goldkonzessionsgebiet Kiyuk Lake in Nunavut. Wichtigste Fakten zum Konzessionsgebiet Kiyuk Lake

- Vorkommen von regionaler Bedeutung, die sich über den Großteil des Kiyuk-Beckens (Proterozoikum) erstrecken - Datenbank mit Daten über 12.000 Bohrmeter: 2008 - 2013 - Sichtbare Goldmineralisierung auf 15 km Streichlänge - Mehrere Golddurchschneidungen mit über 1 g/t Erzgehalt - Vier voneinander abgegrenzte Mineralisierungszonen (Rusty, Gold Point, Cobalt, Amundsen) - Umfangreiche Erweiterungen möglich, fünf neue Zielgebiete wurden identifiziert und können unmittelbar durch Bohrungen erkundet werden - Die Standorte verfügen über Kraftstoff, Bohrgeräte und ein Versorgungslager für 35 Mann, Bohrungen können im Frühjahr beginnen

Chris Pennimpede, P. Geo., hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die technischen Bergbauinformationen in dieser Meldung geprüft und bestätigt.

Nähere Informationen über Cache Exploration erhalten Sie unter www.cacheexploration.com.

Jack Bal Jack Bal Chief Executive Officer Nähere Informationen erhalten Sie über: Jack Bal 604-3065285 jackbal@cacheexploration.com

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39894/Cache Exploration Commences Summer Drill Program at Kiyuk Lake Nunavut Gold Project (with Images)_DE_PRCOM.001.png

Bohrungen bei Rusty 2013 http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39894/Cache Exploration Commences Summer Drill Program at Kiyuk Lake Nunavut Gold Project (with Images)_DE_PRCOM.002.jpeg Bohrungen bei Rusty - offene Mineralisierung in der Tiefe http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39894/Cache Exploration Commences Summer Drill Program at Kiyuk Lake Nunavut Gold Project (with Images)_DE_PRCOM.003.jpeg Offene Mineralisierung im Südosten und in der Tiefe bei Rusty http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39894/Cache Exploration Commences Summer Drill Program at Kiyuk Lake Nunavut Gold Project (with Images)_DE_PRCOM.004.jpeg

Geplante Ergänzungsbohrungen (Raster, Geschiebemergel)

