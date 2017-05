Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach zwei erfolgreichen Amtsperioden als Gouverneur von Kalifornien und zwölfjähriger "Terminator"-Pause kehrt Arnold Schwarzenegger endlich in seiner Paraderolle zurück zu seinen Wurzeln in den Achtzigerjahren. Statt eines Remakes bietet "Terminator: Genisys" dabei neben dem einzig wahren Terminator mit "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke eine überraschend selbstbewusste Sarah Connor und die wohl größten Action-Szenen der ganzen Reihe ... ProSieben zeigt "Terminator: Genisys" am Sonntag, 4. Juni 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"TERMINATOR: GENISYS feuert aus allen Action-Rohren. Regisseur Alan Taylor (THOR - THE DARK KINGDOM) fährt die Linie, die James Cameron in den ersten beiden Filmen geprägt hat." ROLLINGSTONE.COM



Fakten:



* "Terminator: Genisys" ist zwar der fünfte Teil der Reihe, aber erst der vierte Film mit Arnold Schwarzenegger. Weil er damals noch Kalifornien regieren musste, stand er für "Terminator: Die Erlösung" im Jahr 2009 nicht zur Verfügung - die Bilder des Terminators in Teil vier entstanden digital. In Teil fünf kämpft die "Austrian Oak" ebenfalls gegen ihr eigenes, junges Computer-Alter-Ego. Und gewinnt selbstverständlich.



* Im Juli feiert Arnold Schwarzenegger seinen 70. Geburtstag - kein Grund kürzer zu treten für den Muskelmann: Bei den Dreharbeiten zum Action-Spektakel war er bereits 67 Jahre alt. Als der Ex-Mister-Universum 1984 zum ersten Mal in die Rolle des legendären Terminators T-800 schlüpfte, war Schwarzenegger 31 Jahre jünger. Dass der T-800 deutlich älter aussieht als zu Beginn seiner "Filmkarriere" wird damit erklärt, dass das menschliche Gewebe auf dem Stahl-Skelett des Terminators altert.



* Regisseur Alan Taylor ("Thor - The Dark Kingdom") und "Sarah Connor"-Darstellerin Emilia Clarke haben bereits für "Game of Thrones" zusammengearbeitet.



* Dass er auch politisch immer noch in der Top-Liga mitspielt, zeigt der kürzliche Schlagabtausch des "Gouvernators" mit Donald Trump: Nachdem der Twitter-süchtige US-Präsident Schwarzenegger die Schuld an den schlechten Quoten seiner ehemaligen TV-Heimat "The Apprentice" gab, schlug ihm Schwarzeneggers öffentlich einen äußerst notwendigen Job-Tausch vor. Schwarzenegger for President!



Inhalt: Um das Maschinen-Imperium von Skynet im Jahre 2029 endgültig vernichten zu können, schickt der Anführer des menschlichen Widerstands, John Connor (Jason Clarke), den Soldaten Kyle Reese (Jai Courtney) ins Jahr 1984 zurück. Dort trifft Kyle auf eine überraschend kämpferische Sarah Connor (Emilia Clarke). Denn John Connors Mutter kennt offensichtlich ihr Schicksal bereits. Mit Hilfe des Terminators T-800 (Arnold Schwarzenegger), der seit elf Jahren an ihrer Seite ist, kämpft sie gegen die von Skynet geschickten Killer-Maschinen. Kyle erkennt, dass er eine alternative Zeitlinie miterlebt. Um darin das Bestehen der Menschheit in der Zukunft zu sichern, müssen Sarah und Kyle ins Jahr 2017 reisen, um den nuklearen Holocaust zu verhindern ...



"Terminator: Genisys" (OT: "Terminator: Genisys") Am Sonntag, 4. Juni 2017, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2015 Genre: Action Regie: Alan Taylor



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:



Andrea Buchberger Tel. +49 [89] 9507-1589 Andrea.Buchberger@ProSiebenSat1.com



Geschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem, Dr. Oliver Merz, Filmon Zerai Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2