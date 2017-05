Frankfurt am Main (ots) -



Anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai hat der Bundesverband der Lotto-Toto-Verkaufsstellen (BLD) aus Frankfurt von den Strafverfolgungsbehörden ein stärkeres Vorgehen gegen den Zigarettenschmuggel gefordert. "Das Ziel der WHO, mit dem Weltnichtrauchertag auf die Gefahren des Tabakkonsums aufmerksam zu machen, ist richtig und hat auch Erfolg. Zwischen 1990 und 2015 ist der Anteil der Raucher an der weltweiten Gesamtbevölkerung um ein Drittel zurückgegangen. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rauchen auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren in den letzten zehn Jahren weniger.



"Die Zahl rauchender Kinder könnte deutlich niedriger liegen, wenn der Schmuggel und Handel von illegalen Zigaretten stärker bekämpft würde. Kein Dealer auf der Welt kontrolliert das Alter seiner Kunden", sagt Günther Kraus, geschäftsführendes Vorstandsmitglied im BLD. Er weist darauf hin, dass eine kontrollierte Abgabe von Tabakwaren nur über den Handel möglich sei, "denn Jugendschutz ist sonst nicht zu gewährleisten. Unsere erfahrenen Mitarbeiter in den Lotto-Toto-Kiosken kennen ihre Kunden und überprüfen im Zweifel immer Identität und Alter."



"Der in der jährlichen Zollbilanz ausgewiesene Anstieg der sichergestellten Schmuggelzigaretten lässt befürchten, dass es noch ein enorm hohes Dunkelfeld gibt. Die deutschen Strafverfolgungsbehörden müssen den Kampf gegen diese Form der Organisierten Kriminalität intensivieren, vor allem der Zoll benötigt mehr Personal", so Kraus.



Tausende Arbeitsplätze und Nahversorgung in Gefahr



Laut BLD gefährden Schmuggelzigaretten tausende Arbeitsplätze im autorisierten Handel und zugleich auch die kommunale Nahversorgung, zum Beispiel in ländlichen oder kleinstädtischen Regionen. "Wenn es den Lotto-Kiosk nicht mehr gibt, dann fallen auch andere Serviceleistungen wie die Post-Funktion oder eine oft vielfältige Produktpalette weg. Nicht zu unterschätzen ist auch die soziale Komponente: Es gibt dann in manchen Orten keine Möglichkeiten mehr, mal miteinander ins Gespräch zu kommen. Für viele Menschen würde dies einen Wegfall von Lebensqualität und weite Wege bedeuten."



Der BLD: Starke Position durch Verbund von 100.000 Arbeitnehmern



Der BLD ist mit 24.000 Lotto-Toto-Verkaufsstellen und 100.000 Arbeitnehmern der einflussreichste Verband im deutschen Lotto-Toto-Geschäft. Er sieht durch den internationalen Zigarettenschmuggel die Existenz seiner Mitglieder gefährdet, die zum Großteil vom Verkauf von Tabakprodukten leben. Zuletzt haben vor allem so genannte Illicit-White-Zigaretten aus Weißrussland sowie Dubai und China den deutschen Markt überschwemmt. Für diese Zigaretten, die über verschiedene Absatzmärkte deutlich günstiger als legale verkauft werden, gibt es in Deutschland keine Markenzulassung.



