Zwiesel (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Pyramiden faszinieren seit tausenden Jahren Besucher auf allen Kontinenten. Steinerne Varianten wie die der Ägypter oder der Majas, aber auch gläserne Pyramiden wie im Pariser Louvre sind herausragende Beispiele architektonischen Könnens und innovativer Technologie. Die Glaspyramide in Zwiesel ist ein wenig kleiner als die historischen Vorbilder, aber mit ihren guten acht Metern die weltgrößte ihrer Art: Mit 93.665 frei gestapelten Tritan®-Kristallgläsern gilt sie als Meisterwerk handwerklicher und technischer Glasmacherkunst. Diese Kristallglaspyramide von ZWIESEL KRISTALLGLAS bekam nun anlässlich ihres 10. Jahrestages eine "kleine Schwester" - als temporäre Version im Pariser Carrousel du Louvre.



Französisches Gastspiel: Deutsche Glaskunst in Paris



Zehn Jahre nach ihrer Errichtung ist die gläserne Pyramide von ZWIESEL KRISTALLGLAS inzwischen ein Wahrzeichen der Stadt Zwiesel. Das Traditionsunternehmen aus dem bayerischen Wald überraschte nun zum runden Geburtstag des architektonischen Meisterwerks mit einem weiteren, Highlight: Im Rahmen eines exklusiven Kundenevents in Paris wurde in professioneller Detailarbeit am 16. und 17. Mai 2017 nach dem Vorbild des Zwieseler Unikats eine kleinere Glaspyramide im Carrousel du Louvre aufgebaut. Sie hat mit einer Höhe von 2,50 Meter beeindruckende Maße. Stilecht kamen hier Martinigläser der Serie BAR SPECIAL von SCHOTT ZWIESEL zum Einsatz. Insgesamt wurden 1.496 Gläser klebstofflos in 16 Ebenen arrangiert. Mit einem Gesamtgewicht von 270 kg eigentlich eine Belastungsprobe für die Gläser, aber kein Problem für die innovativen Tritan®-Kristallgläser des Zwieseler Kristallglasherstellers. Vielmehr stellt die ZWIESEL KRISTALLGLAS AG mit der Errichtung dieser temporären Glaspyramide in Frankreich erneut ihre jahrzehntelange Glasexpertise auf auch internationalem Parkett unter Beweis. "Es erfüllt uns mit Stolz zu sehen, dass unser Engagement in Technologien mündet, die neben den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im privaten und professionellen Bereich auch so außergewöhnliche Objekte ermöglicht", bekundet Professor Dr. Andreas Buske, Vorstandsvorsitzender und Eigentümer der ZWIESEL KRISTALLGLAS AG.



Das Zwieseler Original: Tritan® - eine Glasqualität aus der Pyramiden entstehen



Zum ersten Mal bewiesen hatte die ZWIESEL KRISTALLGLAS AG ihr Know-how in der Glaspyramidenkunst vor zehn Jahren am Heimatort. Seit 2007 steht dort das Original - die höchste Glaspyramide der Welt. Mit einem Gewicht von über 11 Tonnen wurden hier unglaubliche 93.665 Tritan®-Kristallgläser der Serie NECKAR kunstvoll in 65 Ebenen arrangiert. Die Wahl der Gläser für die außergewöhnliche Installation wurde nicht zufällig getroffen: NECKAR war zu diesem Zeitpunkt mit mehr als 500 Millionen verkauften Trinkgläsern die erfolgreichste Serie der ZWIESEL KRISTALLGLAS AG. Die Installation einer solchen Kristallglaspyramide ermöglichte erst ein Verfahren, das eigens von ZWIESEL KRISTALLGLAS entwickelt wurde: Die Tritan®-Technologie. Diese besondere Oberflächenveredelung garantiert eine außergewöhnliche Bruchfestigkeit und enorme Brillanz der Gläser - die perfekte Voraussetzung für die Designwerke in Zwiesel und in Paris. Auch heute noch ist die Einführung der Glas-Innovation ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von ZWIESEL KRISTALLGLAS - mit einer der Gründe, dass ZWIESEL KRISTALLGLAS mit seinen drei starken Marken SCHOTT ZWIESEL, JENAER GLAS und ZWIESEL 1872 als Unternehmen bekannt ist, das für stetige Weiterentwicklung und Nachhaltigkeit steht.



Perfektion aus Leidenschaft: ZWIESEL KRISTALLGLAS



ZWIESEL KRISTALLGLAS steht seit über 140 Jahren für Kristallglasprodukte auf höchstem Niveau, für gelebte Tradition, stetigen Fortschritt und Nachhaltigkeit gleichermaßen. 1872 gegründet, bietet das Unternehmen ein exklusives Sortiment rund um Tisch-, Wein- & Genusskultur sowie Accessoires für den Interior-Bereich an. Geschätzt werden die vielfach prämierten Serien aufgrund ihrer hervorragenden Gebrauchseigenschaften und ihres ästhetischen Designs von Privatpersonen ebenso wie von Meinungsführern und Profis aus der Gastronomie.



Drei starke Marken gehören zu ZWIESEL KRISTALLGLAS: SCHOTT ZWIESEL, das Glas der Profis mit verlässlicher Qualität und elegantem Design, ist auch bei Endverbrauchern beliebt. JENAER GLAS, die bekannte Bauhaus-Designmarke, ist Inbegriff für individuelles Servieren, Kochen und Genießen mit hitzebeständigen Glasprodukten mit zeitlosem Design. ZWIESEL 1872 zählt mit mundgeblasenen, exklusiven Kollektionen als die renommierte Lifestyle-Marke des Hauses.



Stets den technologischen Fortschritt sowie die Umwelt als verankerte Firmen-Grundwerte im Fokus, setzt ZWIESEL KRISTALLGLAS globale Zeichen für nachhaltiges Denken und Handeln - mit ressourcenschonenden Produktionsvorgängen, der Tritan® -Technologie und dem neuartigen Verfahren TRITAN ® PROTECT.



ZWIESEL KRISTALLGLAS ist Glaspartner von Luxusgruppen wie den ALTHOFF HOTELS, Kreuzfahrtschiffen oder hochrangigen Vereinigungen wie den JEUNES RESTAURATEURS D'EUROPE und dem Verband deutscher Prädikatsweingüter (VDP). Prominente der Branche stehen für die Qualität des Unternehmens aus dem niederbayerischen Zwiesel.



Unterschiedlichste Kooperationen - aktuell mit dem jungen schwedischen Design-Duo Bernadotte & Kylberg - sichern ZWIESEL KRISTALLGLAS immer wieder renommierte Auszeichnungen. Jüngst wurde das Unternehmen zum "Weltmarktführer Champion 2017 im Segment Kristallglas für gehobene Hotellerie und Gastronomie" ernannt.



OTS: Zwiesel Kristallglas AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63941 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63941.rss2



Pressekontakt: Integra Communication GmbH Nele Luchsinger Kieler Straße 464 - 470 22525 Hamburg Tel.: 040 / 547 202 - 22 E-Mail: neleluchsinger@pr-integra.com