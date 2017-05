München (ots) -



Sich einmal von Boris Entrup schminken lassen und die neuesten Kosmetik-Trends ausprobieren? Mit den ersten Bunte Beauty Days am 28. und 29. Oktober in der "Messe München International" macht Deutschlands größtes People-Magazin genau dies möglich: Konsumentinnen treffen auf Aussteller und Experten aus der Beauty-Branche und erfahren vor Ort alles über die Neuheiten und Behandlungsmethoden der Beauty-Branche. Bunte präsentiert die Höhepunkte zudem im Magazin, in einem gedruckten Beauty-Special, auf Bunte.de und via Facebook-Live.



Programm-Highlights



Zum einzigartigen Konzept der Bunte Beauty Days gehört neben Treatments, Stylings und Shopping auch Entertainment auf der Bunte-Bühne mit Talks mit Experten und Prominenten. Durch das Bühnen-Programm an den beiden Messetagen führt die TV-Moderatorin Jennifer Knäble. Das Programm umfasst zum Beispiel Workshops mit Star-Visagisten wie Boris Entrup und Horst Kirchberger, Interviews mit Star-Coiffeur Udo Walz sowie Beauty-Talks mit Prominenten und Experten, darunter Cathy Hummels, Mareile Höppner, Nina Ruge, Dr. Barbara Sturm und Judith Williams. Die Beauty-Expertinnen der Magazine Bunte, Freundin, Elle, Instyle und Harper's Bazaar verraten vor Ort ihre ganz persönlichen Beauty-Tipps.



Millionen-Reichweite für Beauty-Partner



Bekannte große Marken sowie spannende Newcomer-Brands aus den Bereichen Beauty, Medical Beauty und Wellbeing haben die Möglichkeit, sich und ihre Produkte den beauty-begeisterten Konsumentinnen zu präsentieren und von der crossmedialen Reichweite der Marke Bunte zu profitieren. Die Beauty Days sind für Partner eine einmalige Chance, sich auf der crossmedialen Medienmarke Bunte zu inszenieren und damit mehr als zehn Millionen Menschen zu erreichen: vier Millionen Bunte-Leser, knapp sieben Millionen Bunte.de-User und mehr als eine Million Facebook-Fans der Marke.



Tickets



Ab sofort sind Tickets für die Bunte Beauty Days in verschiedenen Kategorien erhältlich: Frühbucher-Ticket, Basic-Ticket, Best Friends Ticket und VIP Ticket. Die Tickets und alle weiteren Infos - auch für interessierte Aussteller - zu den Bunte Beauty Days gibt es unter: www.bunte-beauty-days.de sowie auf den Social-Media-Kanälen von bunte.de.



Über Bunte:



Bunte ist mit 4,3 Millionen Lesern und einer Auflage von knapp 500.000 Exemplaren das erfolgreichste deutsche Peoplemagazin. Bunte steht für journalistische Qualität und Innovationskraft. Bunte ist auf allen medialen Kanälen und gängigen Portalen aktiv. So ist Bunte.de mit knapp sieben Millionen Unique Usern das meistbesuchte deutschsprachige People-Portal. Auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. ist Bunte stets mit seinen Usern in Kontakt.



Über Health and Beauty Germany GmbH:



Die Health and Beauty Germany GmbH ist ein etablierter Veranstalter für Kosmetikfachmessen und in 16 Ländern Herausgeber von 35 Fachmagazinen in den Bereichen professionelle Kosmetik und professionelle Fitness. Die Dachmarken BEAUTY FORUM sowie bodyLIFE sind die jeweils führenden Medienplattformen. Health and Beauty erreicht mit seinen Medien und Messen jährlich rund 1,45 Millionen Leser (Print) und über 100.000 Messebesucher sowie rund 360.000 Online-User monatlich.



