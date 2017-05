BERLIN (dpa-AFX) - Die kritischen Äußerungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu den Problemen im transatlantischen Verhältnis bedeuten laut Regierungssprecher Steffen Seibert keine Abkehr Deutschlands von den USA. "Da hat eine zutiefst überzeugte Transatlantikerin gesprochen", sagte Seibert am Montag in Berlin. Gerade weil die transatlantischen Beziehungen so wichtig seien, sei es auch richtig, Differenzen ehrlich zu benennen. "Und die zurückliegenden Treffen haben eben eine Reihe solcher Differenzen hervorgebracht", sagte Seibert mit Blick auf den Nato- und den G7-Gipfel in der vorigen Woche.

Die deutsch-amerikanischen Beziehungen seien Merkel extrem wichtig. Sie seien ein fester Pfeiler der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Deutschland werde weiter daran arbeiten, diese Beziehungen zu stärken, sagte Seibert. Die CDU-Vorsitzende hatte am Sonntag bei einer Wahlkampfveranstaltung in München gesagt: "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei, das habe ich in den letzten Tagen erlebt."/du/DP/fbr

