Frau Oestreicher, welche Problemfelder adressieren Sie mit dem Update der Diagnose-Software? Désirée Oestreicher: Die Diagnose-Software hat mehrere Aufgaben. Bei der Abnahme der Anlage lässt sich die Installation auf etwaige Fehler prüfen. Darüber hinaus unterstützt sie bei einer Störung auch die Fehlersuche. Soweit ist das nichts Neues. Wir haben diesen Vorgang jetzt aber deutlich vereinfacht und stellen mehr Diagnosedaten zur Verfügung, beispielsweise auch für den sicherheitsgerichteten Teil des Netzwerks. Also haben Sie eine Art Expertensystem über die bisherigen Diagnosefunktionen gelegt? Désirée Oestreicher: Nicht nur, wir nutzen jetzt auch mehr Daten für die Netzwerkanalyse als vorher und das System an sich ist intelligenter geworden. Bislang hatten wir die Standardinformationen über Spannung, Strom und Symmetrie zur Verfügung. Zusätzlich ließen sich verschiedene Ungereimtheiten aufspüren, beispielsweise Konfigurationsfehler, Peripheriefehler oder Telegrammfehler. Dies bezog sich aber alles auf Standard AS-i; der Safety-Bereich war bisher außen vor. Jetzt können wir auch Auswertungen für Safety at Work fahren. Was detektieren Sie genau? Désirée Oestreicher: Wir sehen die Diagnoseinformationen zu sicheren Eingängen, deren sichere Codefolgen und die sicheren Ausgänge, sogar über die Safe Link Verbindungen in den AS-i Strängen anderer Sicherheitsmonitore. Worin besteht denn im Wesentlichen der Unterschied zwischen der Diagnose in einem Safety-Umfeld und dem Standardumfeld? Désirée Oestreicher: Die Informationen über Spannung, Strom und Symmetrie sind bei Standard- und Safety-Teilnehmern identisch und liefern die bekannten Informationen über die Slaves. Wir können darüber hinaus jetzt aber noch Aussagen zur Qualität im Safety-Bereich machen: Welchen Zustand hat der sichere Eingang? Ist er gedrückt? Hat er einen Fehler, wenn ja, was für einen? Die Diagnoseerweiterung kommt sicher nicht von ungefähr. Ihr Support hat bestimmt eine Menge Input dazu geliefert. Was sind denn die häufigsten Fehlerursachen in AS-i Strängen? Désirée Oestreicher: Ganz häufig treten Konfigurationsfehler infolge einer falschen Verdrahtung auf. Ohne die Diagnose-Software ...

Den vollständigen Artikel lesen ...