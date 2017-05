Auch wenn der Vergleich auf dem einen oder anderen Bein hinkt: Es gibt durchaus Parallelen zwischen der Diagnose-Software von Bihl+Wiedemann für AS-Interface Netze und den Bordcomputern moderner Autos: Beide tun auf den ersten Blick dasselbe: Sie checken die Funktionen und Interaktionen sämtlicher angeschlossener elektronischer Bauteile. Läuft alles einwandfrei, heben beide den Daumen. Und wenn nicht, sagen sie, wo es hakt. Der offensichtlichste Effekt für den Nutzer ist also weitgehend identisch: Beide Tools machen selbst komplexe Systeme auch für Nicht-Fachleute problemlos beherrschbar. Die teils komplizierten Prozesse, die für den kompletten Fitness-Check durchlaufen werden, spielen sich im Hintergrund ab. Die Mitteilungen, die der Anwender erhält, sind wiederum klar und unmissverständlich formuliert. Im Idealfall, der gleichzeitig der Normalfall sein dürfte, heißt es: Alles okay. Allein das werten die meisten Nutzer schon als Riesenvorteil: das gute Gefühl, dass alles geprüft und für in Ordnung befunden wurde.

Und auch im Fall einer Störung gibt es von beiden Tools konkrete Ansagen und keine verklausulierten Erläuterungen. Denn de facto wollen Anwender bei einer Störung keine Diagnoseinformationen, sondern wissen, wo der Fehler liegt und was sie machen sollen, um die Störung zu beseitigen.

AS-i Fitness-Coach schafft Freiheiten

Auf den zweiten Blick offenbaren sich dann aber doch gewisse Unterschiede zwischen Bordcomputer und Diagnose-Software. Während der Kollege im Auto den Fahrer häufig schon wegen Kleinigkeiten in die Werkstatt schickt, gibt der elektronische AS-i Fitness-Coach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...