Solothurn (ots) - Im Mai 2016 hat die Schweizer Powerball-Systems AG die Produktion von Stromspeichern in Solothurn aufgenommen. Nach 10 Monaten wurde im März 2017 Speichersystem Nummer 1162 auf der schwäbischen Alb installiert.



Innere Werte



Bei der Entwicklung der Powerball-Systemspeicher wurde Wert auf Flexibilität, Qualität und Nachhaltigkeit gelegt. Vom Start weg konnten Betreiber die Kapazität eines Powerball Speicher im Bereich von 3,5 bis 1000 Kilowattstunden frei wählen und die Kapazität jederzeit nachträglich erweitern auch noch nach Jahren.



12 Monate später sind die Speicher inselfähig, bieten volle Notstromfunktion und können DC oder AC seitig angeschlossen werden. Sie steuern Heizschwerter, Wärmepumpen, BHK, managen die Energieverteilung in Gebäuden und der Standort darf bis -20° C kalt bis +55° C warm sein. Somit ist der Powerball Stromspeicher auch idealer Partner für Gewerbe, Landwirtschaft und Inselanalgen in nicht idealer Umgebung.



Insgesamt hat das Schweizer Powerball Team 15 Punkte identifiziert die in Summe an Leistung und Flexibilität alles übertreffen was zur Zeit am Markt verfügbar ist. Neben den bereits genannten Punkten zählen dazu,



- wirtschaftlich ohne Förderung - schnelle & einfache Installation - kompatibel mit dem SMA Sunny Homemanager - lädt alle Akkuarten (48V) - keine Brandgefahr



Die Powerball-Systems AG finden Sie auf der Intersolar 2017 in Halle B2, Stand 279. Sprechen Sie vor Ort mit Geschäftsführer Mathias Grässl, Entwicklungschef Thomas Weber, Leiter Support Mark Schammel und Gesamtvertriebsleiter Bernd Sütel über den aktuell wohl flexibelsten, sichersten und günstigsten Stromspeicher am europäischen Markt. Natürlich bei original Schweizer Schokolädli und bestem Schweizer Kaffee.



Über Powerball Systems AG



Die Powerball Systems AG ist Anbieter von Systemlösungen für Erneuerbare Energien in Kombination mit Energiespeichern aus eigener Entwicklung und Produktion. Nach 2 Jahren Entwicklungsarbeit gründete der Elektrotechnikingenieur Mathias Grässl im Mai 2016 die Powerball Systems AG in Solothurn in der Schweiz. Mit seiner langjährigen Erfahrung im elektrischen Gerätebau und in den erneuerbaren Energien hat er mit seinem Team einen sicheren, zuverlässigen und einfach zu installierenden Stromspeicher am Markt platziert, der in Kapazität und Leistung zeitlich unbegrenzt skaliert und erweitert werden kann. Markenzeichen des Unternehmens ist der kleinste Speicher im Portfolio, der rund wie ein Ball und voller Energie der Powerball Systems AG ihren Namen gegeben hat. Die Powerball Energiespeicher sind sicher, zuverlässig und zu 100 Prozent recycelbar.



OTS: Powerball-Systems AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120943 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120943.rss2



Pressekontakt: Manfred Gorgus, SOLAR-professionell mobil: +49 (0)151 55574368, Fax.: +49 (0) 8157 9265426 m.gorgus@solar-professionell.de