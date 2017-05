Osnabrück (ots) - Das Technologieunternehmen E3/DC (www.e3dc.com) aus Osnabrück, der Marktführer für netzgekoppelte solare Notstromversorgungen in Deutschland, konzentriert sich auf echte und maximale Unabhängigkeit und den komplett brennstofffreien Betrieb der Zukunft. Als Aussteller präsentiert E3/DC alljährlich auf der ees/ Intersolar seine Neuheiten und bestehenden Produkte im Bereich Lithium-Ionen Batteriespeicher.



Neue 3-phasige BLACKLINE-Serie mit neuer Batterietechnik.



Die E3/DC stellt auf der ees Europe/ Intersolar in München die neue S10 E BLACKLINE-Serie vor. Die 3-phasige BLACKLINE-Serie in DC- Technik mit 10,56kWh und 15,84kWh hat eine Entladetiefe von 100% und eine zusätzliche Eigenreserve von 8%. Die volle Kapazität ist garantiert entladbar und wird bei der Entladung gemessen. Die neuen Geräte erweitern das E3/DC-Produktspektrum und haben im direkten Vergleich zu bisherigen größeren Produktserien 14% mehr nutzbaren Speicher.



Neue Quattroporte-Serie: Grenzenlos. Einfach. Genial.



Mit der Quattroporte-Serie bringt der Speicherhersteller E3/DC in diesem Jahr ein neues modulares AC-Speichersystem auf den Markt, das sich sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen aller Leistungen und Kapazitäten eignet. E3/DC schließt damit insbesondere die Lücke im Nachrüstmarkt und im Gewerbespeicher.



Das Konzept der Serie ist für die Auslandsmärkte ausgelegt, weil die Servicefreundlichkeit des Systems einen Tausch von allen Komponenten durch den Installateur zulässt und das Gerät vor Ort nicht mehr repariert werden muss.



Eine einfache Notstromfunktion ist im Standard enthalten, genauso wie das E3/DC-Energieportal, das verschiedene Kommunikationsstandards für die Hausautomation, Gebäudetechnik sowie E-Mobilität unterstützt. Die marktweit einmalige 10-Jahres-Systemgarantie mit kostenlosem Service ist auch in dieser Serie Standard bei E3/DC. Die Quattroporte-Serie wird in den Gerätetypen UNO (bis 5,28kWh), DUE (bis 21,12kWh) und LINEA (63,36kWh) geliefert und ist über das Energiefarming jederzeit beliebig erweiterbar.



PRO-Serie - das Hauskraftwerk 2.0 als Leistungsspeicher.



Auf der ees zeigt das Unternehmen zudem die neue PRO- Serie für das Jahr 2018.



Das Konzept basiert auf einer optionalen 12kW Batterieleistungserweiterung und auch auf raumkompatiblen Leistungsbatterien, die hohe Leistung (0,7-1,3C) komplett modular bis 32kWh pro Gerät bereitstellen. Leistungsanwendungen mit 12, 24 und 36kW durch das Zusammenschalten der Geräte in privaten und gewerblichen Notstromanwendungen sind möglich, ebenso die Primärreserveanwendung im Einfamilienhaus. Das Konzept ermöglicht Inselanwendungen mit Fuel-Save-Kopplung und damit eine unterbrechungsfreie Umschaltung auf Generatoren und Sekundärnetze. In dieser Serie stellt E3/DC ebenfalls die 12kW Solarwechselrichter als Ergänzungsprodukte für mehr PV- und Notstromleistung zur Verfügung. Lieferbar ist die PRO-Serie ab Mai 2018.



Während der dreitägigen Fachmesse erwartet die Besucher in Halle B1.240 ein informatives Bühnenprogramm mit Keynotes, Vorträgen und Netzwerkrunden zu allen innovativen Speicherlösungen und -anwendungen.



Über E3/DC



Die E3/DC GmbH ist als Wechselrichterhersteller Marktführer für netzgekoppelte solare Notstromversorgungen in Deutschland. Die von E3/DC entwickelte dreiphasige DC-Technologie (TriLINK®) und die Ladesysteme für Elektrofahrzeuge sorgen beim Einsatz in Eigenheimen und Gewerbeimmobilien für höchste Autarkiegrade und Einsparungen insbesondere im oberen Leistungsbereich. 2015 wurde E3/DC von Florian Langenscheidt als "Marke des Jahrhunderts" ausgezeichnet. Mit einem Netzwerk von über 1.000 zertifizierten Installateuren in regionaler Kundenbindung erreichte E3/DC in 2016 die Note 1,6 bei Privatkunden in einer vom EuPD in Bonn unabhängig durchgeführten Kundenzufriedenheitsstudie. In 2017 konnte das Ergebnis auf die Note 1,55 verbessert werden.



Produziert und entwickelt werden die Lithium Speichersysteme, die Wallbox, die Wechselrichter und andere Komponenten in Deutschland. Das Technologieunternehmen E3/DC ist nach ISO 9001 zertifiziert und hat mehrere Entwicklungs- und Produktionsstandorte in Osnabrück, Göttingen, Seefeld und Wetter.



Weitere Informationen: www.e3dc.com



