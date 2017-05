British Airways musste zuletzt Hunderte Flüge streichen. Schuld soll der Zusammenbruch der IT-Systeme sein. Nur einen Teil der Flüge hat die Airline wieder aufgenommen. Was Sie über die Störungen wissen müssen.

Ein Ausfall der IT-Systeme hat dafür gesorgt, dass am Samstag und Sonntag der Flugverkehr der zu britisch-spanischen IAG-Gruppe gehörenden British Airways nahezu zum Erliegen gekommen ist. Tausende Passagiere saßen fest und warten teilweise bis jetzt auf ihren Flug. Auch am Montag mussten bis zum späten Vormittag 13 Kurzstrecken-Verbindung ab dem Londoner Airport Heathrow abgesagt werden.

Was ist die Ursache für den Ausfall gewesen?British Airways spricht von einem Problem in der Stromversorgung. Details gibt die Airline nicht preis, was irritierend ist. Erstens sollte mehr als zwei Tage nach Beginn der Störung feststehen, was diese verursacht hat. Zweitens sind IT-Systeme in Unternehmen - vor allem jene, die für das Geschäft unabdingbar sind - besonders gesichert. Sie besitzen zum einen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), etwa ein Dieselaggregat, das im Falle eines Stromausfalls einspringt. Zum anderen sind solche Systeme redundant ausgelegt. Sprich: Es gibt ein komplett unabhängiges zweites System, häufig sogar an einem anderen Ort. Warum beide Sicherungen offensichtlich nicht funktionierten, ist bislang ein Rätsel, ebenso die Tatsache, dass es so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...