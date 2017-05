FRANKFURT (dpa-AFX) - In Deutschland wird fleißig gebaut und renoviert - das treibt auch die Geschäfte beim Baumarkt-Konzern Hornbach an. Zwar bescherte eine höhere Steuerbelastung der Gruppe im Geschäftsjahr 2016/17 (28. Februar) einen Rückgang beim Überschuss um 8,0 Prozent auf 89,9 Millionen Euro. Dabei handele es sich aber um einen Sondereffekt, der mit dem operativen Geschäft nichts zu tun habe, betonte Konzernchef Albrecht Hornbach bei der Vorlage der Zahlen am Montag in Frankfurt.

So stieg das Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Vorjahresvergleich kräftig um 14 Prozent auf 156,8 Millionen Euro. Dazu trugen auch ein lebhaftes Geschäft im Ausland sowie ein kräftig wachsender Online-Handel bei. Der Konzernumsatz des deutschen Branchendritten wuchs - wie bereits im März berichtet - um 4,9 Prozent auf 3,94 Milliarden Euro.

Eine gestiegene Kauflaune und ein verstärkter Wohnungsbau werden nach Einschätzung des Unternehmens auch im laufenden Geschäftsjahr die Geschäfte befördern. Beim Umsatz wolle man im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, erklärte Hornbach. Nach dem bisherigen Verlauf des Frühjahrs gebe es keinen Anlass, diese Erwartung nach unten zu korrigieren.

Der Konzern, der Ende Februar in neun Ländern 155 Bau- und Gartenmärkte zählte, kündigte für dieses Geschäftsjahr zwei neue Filialen an, eine in Deutschland und eine im Ausland. Die geplanten Investitionen zwischen 140 Millionen und 160 Millionen Euro sollen überwiegend in neue und bestehende Märkte sowie in die IT-Infrastruktur fließen, die Hornbach seit Jahren ausbaut. Inzwischen gibt es in Deutschland und fünf weiteren Ländern Online-Shops.

Zum Umsatzanteil des Online-Handels wollte der Konzernchef nichts sagen, die Zuwachsraten lägen aber im mittleren zweistelligen Bereich. "Wir glauben, dass es sehr wichtig ist, diese Zusatzbequemlichkeit den Kunden mitanbieten zu können". So könne man mit den Geschäften, die nur online handelten, gleichziehen, und habe diesen gegenüber noch den Vorteil, mit Filialen vor Ort vertreten zu sein./jes/DP/stb

AXC0124 2017-05-29/14:18