Die Wittmann-Gruppe, Kottingbrunn, Österreich, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 377 Mio. EUR und erreichte damit ihr Ziel für das vergangene Jahr. Diese Steigerung von 5 Prozent gegenüber 2015 ist laut Michael Wittmann, Geschäftsführer von Wittmann Kunststoffgeräte, Wien, Österreich, nach dem Wachstumsrekord von 19 Prozent im Geschäftsjahr 2015 mehr als zufriedenstellend.

"Ein Wachstum in der Größenordnung von fast 20 Prozent ist natürlich eine Ausnahme und nicht jedes Jahr möglich. Wir sind stolz darauf, dass wir auf dieses beeindruckende Wachstum in 2016 noch einmal 5 Prozent drauf setzen konnten", kommentiert Wittmann. Auch der Mitarbeiterstand der Gruppe ist weiter gewachsen und beläuft sich weltweit auf 2.165 Personen. Mit einem außergewöhnlich guten Auftragseingang in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 und Anfang 2017 sind die Auftragsbücher bis in den Herbst dieses Jahres hinaus voll.

