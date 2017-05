Berlin (ots) - Bewerbungsstart am 29. Mai 2017 auf nowunited.bild.de / Now United ist das neue Musikprojekt von Simon Fuller ("Spice Girls", "DSDS") mit 11 jungen Gesangs- und Tanztalenten aus 11 Ländern in einer Band / BILD sucht als exklusiver Medienpartner das deutsche Mitglied für Now United



BILD und Produzent Simon Fuller suchen das deutsche Musik-Talent für eine Band, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat: Now United, eine internationale Musik-Gruppe zusammengestellt aus 11 herausragenden jungen Künstlern aus 11 verschiedenen Ländern, aus den USA, China, Mexiko, Süd-Korea, Russland, Indien, Deutschland, Senegal, Brasilien, Japan und Großbritannien. Je ein Künstler aus jedem Land hat die große Chance, bei Now United dabei zu sein und auf den größten Musik-Events der Welt aufzutreten. Als exklusiver Medienpartner in Deutschland begleitet und vermarktet BILD das gesamte Musik-Projekt langfristig vom Casting bis zu Konzertauftritten und Musikformaten.



Am 29.5.2017 startet das Casting auf BILD.de: ab sofort kann jeder zwischen 16 und 19 Jahre alt bis zum 30. Juni 2017 sein Video auf http://nowunited.bild.de hochladen und so sein Gesangs- und Tanztalent unter Beweis stellen. Die zwei Besten werden zunächst im "Bootcamp" von BILD für die finale Auswahl in den USA vorbereitet und dann im Spätsommer 2017 von BILD und Simon Fuller zur finalen Entscheidung nach Los Angeles geschickt, wo dann für einen der beiden deutschen Bewerber der Traum von Now United wahr wird. BILD präsentiert auf BILD.de exklusiv die Bewerber und deren Videos, begleitet Now United auf dem eigenen Snapchat Discover-Channel und wird Live Streamings von den weltweiten Auftritten der Band zeigen.



Simon Fuller, der viele internationale Stars wie die "Spice Girls" geschaffen und erfolgreiche Unterhaltungsshows wie "DSDS" produziert hat: "Now United ist für mich ein Herzensprojekt und ich kümmere mich um jedes Detail. Es ist keine weitere Pop-Gruppe, sondern eher wie ein Sport-Team - deshalb elf Mitglieder -, in dem alle zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen, um gemeinsam Erfolg zu haben. Jeder kann bei Now United mitmachen, wenn er Talent, Begeisterung und eine außergewöhnliche Motivation besitzt. Ich möchte die höchsten Standards und eine intensive Konkurrenz um jeden Platz, so wie in jedem professionellen Sportteam. Now United wird von außergewöhnlichen Weltklasse-Profis unterstützt, die diese hoffungsvollen jungen Talente unterrichten und auf ihrem Weg begleiten werden. Ich freue mich sehr, dass BILD Teil des Teams von Now United ist."



Donata Hopfen, Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung BILD-Gruppe: "Simon Fuller hat als TV-Macher und Manager immer den ersten Schritt in neue Konzepte gewagt, die Millionen Menschen lieben. BILD bietet eine einzigartige Reichweite, mit der Now United junge Nutzer über alle Plattformen auf BILD.de, in den sozialen Netzwerken, als Video und in BILD erreicht. Wir freuen uns daher auf viele Bewerbungen neuer, herausragender Talente. Mit der Lizenz und Zusammenarbeit mit Simon Fuller übernimmt BILD die Rolle, die früher das Fernsehen hatte. Gemeinsam starten wir ein langfristig angelegtes Entertainment-Projekt, das unseren Partnern auf BILD.de neue Vermarktungsmöglichkeiten in jungen Zielgruppen insbesondere mit Native Advertising und individuellen Produktintegrationen eröffnet."



