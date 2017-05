Novo Nordisk ist eine der großen DividendenAdel-Enttäuschungen des vergangenen Jahres. Dabei ist nur der Kurs kräftig abgesackt, während die Ausschüttung weiter gesteigert wurde. Insofern "Cool bleiben und Dividenden kassieren", was die Aktionäre des Weltmarktführers für Diabetes-Therapie künftig sogar gleich zweimal pro Jahr tun dürfen. Novo Nordisk hat im letzten Jahr die Dividendenfrequenz von jährlich auf halbjährlich umgestellt. Ansonsten sehen die Kennzahlen weiterhin hervorragend aus: Knapp 3% Rendite, eine gerade für die Pharma-Branche nicht überzogene Payout-Quote und zweistelliges Wachstum - wenngleich die Dynamik in den kommenden Jahren nicht mehr ganz so hoch ausfallen dürfte. ...

