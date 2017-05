Zürich - "Digital Serbia" wurde von Ringier Axel Springer Serbia und führenden Technologieunternehmen als gemeinnützige private Partnerschaftsinitiative ins Leben gerufen. Ihre Aufgabe ist die Verbesserung der Rahmen- und Umgebungsbedingungen zur Förderung von technologischem Unternehmertum und digitaler Innovation sowohl in der Wirtschaft als auch im Bildungswesen in Serbien. Ihre Gründungsmitglieder sind Infostud, Microsoft, Nordeus, Pricewaterhouse Coopers, Ringier Axel Springer, Seven Bridges, Startit, Telekom Srbija sowie Telenor.

"Digital Serbia" wurde als Verein gegründet, der führende Technologie-, IT- und Telekommunikationsunternehmen mit dem Ziel verbindet, die digitale Innovation für Serbien und seine Bürger zu fördern. Dem Präsidium der "Digital Serbia Initiative" werden Vertreter der Gründungsunternehmen angehören. Den Vorsitz des Präsidiums übernimmt Branko Milutinovic, CEO und Mitgründer von Nordeus.

Sämtliche Aktivitäten des Vereins sind darauf ausgerichtet, die Rahmenbedingungen und das Investitionsklima zu verbessern, um in der serbischen IT-Industrie technologisches Unternehmertum und Innovation sowie den Aufbau von Kompetenzen und die Ausbildung in der digitalen Wirtschaft zu fördern. Unternehmen, die sich an der Realisierung dieses Ziels und den Vereinszielen der Digital Serbia Initiative beteiligen wollen, sind willkommen.

Vorbild "Digital Switzerland"

"Digital Serbia" wurde nach dem erfolgreichen Vorbild von "Digital Switzerland" ins Leben gerufen und baut auf den Erfahrungen digitaler Zentren wie London, Tel Aviv und Berlin auf, die sich dem digitalen Technologie- und Innovationstrend schon frühzeitig angeschlossen hatten.

Jelena Drakulic-Petrovic, General Manager von Ringier Axel Springer Serbia sowie Gründerin und Initiatorin der "Digital Serbia ...

