- "House of Cards", die komplette fünfte Staffel ab 30. Mai parallel zur US-Ausstrahlung wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket - Auch die lineare Ausstrahlung startet am 30. Mai auf Sky Atlantic HD - Alle vorherigen Staffeln über Sky Box Set verfügbar



In der Realität haben die USA im November letzten Jahres einen neuen Präsidenten gewählt, aber bei "House of Cards" bleibt alles beim Alten: Frank Underwood und Gattin Claire sind immer noch im Amt. Sky präsentiert die neue fünfte Staffel ab 30. Mai parallel zur US-Ausstrahlung komplett und wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Am Abend des gleichen Tages erfolgt um 21.15 Uhr die wöchentliche Ausstrahlung mit jeweils zwei Episoden, ab 6. Juni dann dienstags bereits ab 20.15 Uhr, auf Sky Atlantic HD. Neben den 13 neuen Episoden sind auch alle vorherigen der Staffeln eins bis vier auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar. Mit dem ein-Euro-Angebot des monatlich kündbaren Streaming-Angebots Sky Ticket sind neben "House of Cards" alle aktuellen Serien abrufbar.



Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland: "Parallel zum US-Start bieten wir unseren Zuschauern alle neuen Episoden von 'House of Cards' wahlweise in der Originalfassung oder auch gleich auf Deutsch an und sind schon sehr gespannt, mit welchen Tricks und Intrigen Frank und Claire Underwood uns diesmal wieder überraschen werden.", sagt Schulz. "Natürlich stehen auch die vorherigen vier Staffeln auf Abruf zur Verfügung und so gibt es die komplette Packung 'House of Cards' erstmal nur bei Sky."



Facts:



Originaltitel: "House of Cards", Politserie, 13 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2017. Regie: u.a. Roxann Dawson, Alik Sakharov. Drehbuch: John Mankiewicz, Beau Willimon. Darsteller: Kevin Spacey, Robin Wright, Jayne Atkinson, Michael Kelly, Mahershala Ali, Molly Parker.



Ausstrahlungstermine:



Ab 30.5.2017 parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar sowie um 21.15 Uhr, in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD.



Ab 6.6.2017 dienstags, ab 20.15 Uhr, je zwei neue Episoden im Dopplepack auf Sky Atlantic HD Staffeln eins bis vier auf Sky Box Sets über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Über Sky On Demand:



Mit Sky On Demand erhalten Abonnenten mit einem Sky+ Receiver ohne Zusatzkosten Zugang zu ihrem Sky Programm auf Knopfdruck: Tausende Inhalte, inklusive der aktuellsten Filme, Serienhits und Sky Eigenproduktionen, hochwertige Dokumentationen, zahlreiche Kindersendungen sowie exklusive Sporthighlights und die Bundesliga Collection auf Abruf und ohne Werbeunterbrechung. Dafür müssen Kunden lediglich den Sky+ Festplattenreceiver mit dem Internet verbinden - per Sky WLAN-Modul oder Netzwerkkabel - und den blauen Knopf auf ihrer Fernbedienung drücken. Als Teil des Sky Entertainment Pakets können damit zusätzlich komplette Staffeln der neuesten und besten Serien unter Sky Box Sets abgerufen werden.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



