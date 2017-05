Italiens früherer Ministerpräsident Matteo Renzi hat erklärt, dass es Sinn machen würde, die Neuwahlen seines Landes bereits im Herbst abzuhalten. Das schürt die Nervosität der Anleger und schickt die Kurse auf Talfahrt.

Spekulationen über baldige Neuwahlen in Italien schüren die Nervosität der Anleger. Der Leitindex der Mailänder Börse gab am Montag 1,5 Prozent nach, so viel wie kein anderer wichtiger Aktienindex in Europa. Die Kurse von Banken wie Unicredit, Banco BPM, Ubi Banca und Intesa Sanpaolo rutschten um bis zu 3,9 Prozent ab. Sie notierten ...

