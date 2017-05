Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Künftige Generationen von Ruheständlern werden aus der betrieblichen Altersvorsorge keine garantierten Rentenzahlungen bekommen. Durch den Verzicht auf garantierte Mindestrenten will die Große Koalition mehr Beschäftigten in den Genuss von Betriebsrenten bringen, wie zum Beispiel aus dem Dienstleistungsbereich mit geringen Löhnen.

Darauf einigten sich CDU/CSU und SPD nach monatelangen Verhandlungen am Montag. Ziel des Gesetzes ist es gleichzeitig, dass ab nächstem Jahr auch kleine- und mittelständische Firmen Betriebsrenten für ihre Mitarbeiter anbieten. "Wir finden, dass die Betriebsrenten die beste Ergänzung zur gesetzlichen Rente sind. Bisher profitieren aber zu wenige Beschäftigte davon", meinte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD, Katja Mast, zu dem Kompromiss. Schwarz-Rot will das Gesetz noch im Laufe der Woche im Bundestag beschließen.

Laut der SPD-Politikerin sollen damit potenziell 14,5 Millionen Beschäftigte von der betrieblichen Vorsorge profitieren. Bisher ist es so, dass rund drei Viertel der Gutverdiener eine Betriebsrente beziehen können, während die Quote bei Geringverdienern bei weniger als einem Drittel liegt. 80 Prozent der Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern bieten ihrem Personal die ergänzende Absicherung für das Alter an, während es bei den Firmen mit weniger als 500 Beschäftigten nur knapp die Hälfte ist.

Steuerzuschuss für Unternehmen, die Betriebsrente zahlen

Damit tatsächlich auch Geringverdiener von der Reform profitieren, will der Staat die Arbeitgeber steuerlich entlasten. Als Grenze hat die Koalition ein Monatseinkommen von 2.200 Euro brutto festgelegt. Wenn ein Unternehmen für diese Beschäftigten pro Jahr mindestens 240 Euro in eine Betriebsrente einzahlt, kann es hiervon 30 Prozent von der Lohnsteuer des Arbeitnehmers einbehalten. Um die steuerliche Förderung zu erhalten, darf der Arbeitgeberzuschuss höchstens 480 Euro betragen.

Der CDU-Arbeitsmarktpolitiker Karl Schiewerling widersprach den Sorgen von Beschäftigten, dass sie am Ende ohne die Garantie viel von dem angesparten Geld verlieren könnten. "Jeder, der Geld in das System einzahlt, braucht Sicherheit, dass kein Schindluder getrieben wird", betonte Schiewerling. Durch den Wegfall der Garantie kann aus seiner Sicht am Kapitalmarkt für die Versicherten mehr an Geld verdient werden, da die Fonds auch in riskantere Wertpapiere investieren dürfen. Damit das Geld auch wirklich in guten Händen ist, sollen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände gemeinsam kontrollieren. Darüber hinaus unterliegen die Betriebsrenten auch der deutschen Finanzaufsicht und sind über den Ausfalltopf der Pensionsfonds abgesichert.

Damit in Zukunft mehr Beschäftigte Geld für eine Betriebsrente zurücklegen, wird die Wirtschaft ab 2019 verpflichtet, 15 Prozent der gesparten Sozialversicherungsbeträge an die Beschäftigten oder die Versorgungseinrichtung auszuschütten. Die Regelung gilt für Neuverträge ab 2019 und für bestehende ab dem Jahr 2022.

Freibetrag auf Grundsicherung im Alter

Geringverdiener soll zudem die Furcht genommen werden, dass ihnen im Ruhestand die Einnahmen aus der Betriebsrente negativ angerechnet werden könnten, wenn sie auf staatliche Grundsicherung zurückfallen. SPD und Union haben deshalb einen "Freibetrag" von 200 Euro bestimmt.

Die Gewerkschaften zeigten sich mit dem Gesetz grundsätzlich einverstanden. "Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir es vorgezogen hätten, wenn der Gesetzgeber einen verbindlichen Sicherungsbeitrag der Arbeitgeber vorgesehen hätte", sagte Annelie Buntenbach aus dem Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Die Unternehmen hatten sich gegen die Rentengarantie gewehrt, weil sie nicht für die Differenz gerade stehen wollten, sollten die Fonds Verluste erleiden.

Schiewerling und Mast betonten bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs, dass sich an bestehenden Betriebsrenten nichts ändern werde.

May 29, 2017

