Die Elisabeth-Selbert-Schule im niedersächsischen Hameln hat den Deutschen Schulpreis 2017 gewonnen. Kanzlerin Angela Merkel überreichte Verantwortlichen der Berufsschule am Montag in Berlin die mit 100.000 Euro dotierte Hauptauszeichnung.

Bei einer Festveranstaltung wurden fünf weitere Preise von je 25.000 Euro für herausragende Unterrichtskonzepte vergeben: an die Waldparkschule in Heidelberg, das Gymnasium Kirchheim bei München, die Grundschule Borchshöhe in Bremen, die Europaschule Bornheim in Nordrhein-Westfalen ...

