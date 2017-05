Die Kanzlerin ehrt eine Berufsschule. Zufall? Zumindest passt die Jury-Entscheidung zu der neu erwachten Liebe zu der lange vernachlässigten Schulform.

Glaubt man den Überschriften, steht fest, welche die beste Schule Deutschlands im Jahr 2017 ist. Nämlich die Elisabeth-Selbert-Schule im niedersächsischen Hameln. Der Schulleitung und den Schülern sei die Freude über den Preis und der Händedruck der Bundeskanzlerin gegönnt. Dennoch muss man sie enttäuschen: Die ausgezeichnete Schule ist mit einiger Sicherheit nicht die beste Deutschlands. Eigentlich geht es, so muss man vermuten, bei diesem Preis ohnehin nicht darum, nach objektiven Kriterien einen Sieger zu finden.

Zunächst: Die Sieger werden nicht aus der Gesamtheit der Schulen in Deutschland ausgewählt, sondern nur aus solchen, die sich bewarben. Das waren in diesem Jahr ganze 80 Schulen - von rund 40 000 in Deutschland. Also etwa 0,2 Prozent von allen. In den letzten Jahren hat die Bewerberzahl stark abgenommen. 2013 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...