=== 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis, Dublin *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+6,3% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+6,1% gg Vj *** 08:45 FR/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+0,8% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+0,8% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vq/+1,1% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April PROGNOSE: +0,7% gg Vm/k.A. zuvor: -0,4% gg Vm/-1,0% gg Vj *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: 101 zuvor: 100 *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Mai 09:00 DE/Nordex SE, HV, Rostock *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Mai (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,6% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Mai 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV, Jena 10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV, München 10:00 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, HV, München 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV, Stuttgart *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Mai 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1Q, Hannover *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 110,0 zuvor: 109,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +3,2 zuvor: +2,6 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -3,3 Vorabschätzung: -3,3 zuvor: -3,6 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai PROGNOSE: +1,14 zuvor: +1,09 *** 11:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Indiens Premierminister Modi, gemeinsame PK nach deutsch-indischen Regierungskonsultationen, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 DE/RIB Software SE, HV, Stuttgart *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex März 20 Städte PROGNOSE: +5,8% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 119,0 zuvor: 120,3 *** 17:00 DE/Bundesfinanzminister Schäuble, Rede bei einem Forum des Instituts Finanzen und Steuern, Berlin 19:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der New York Association for Business Economics *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Mai *** - DE/Stellenindex BA-X Mai - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai und Hongkong geschlossen ===

