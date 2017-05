München (ots) - Die Oker-Chemie GmbH hat zum 8. Mai 2017 den Gebäudekomplex sowie dazugehörige Liegenschaften von der benachbarten H.C. Starck-Gruppe erworben, in dem sie bereits seit Gründung ihren Sitz hat. Die Größe der Immobilie samt Verwaltungsgebäude, Produktions- und Lagerhallen sowie der zusätzlichen Freiflächen beläuft sich auf rund 8.500 Quadratmeter. Der Eintrag ins Grundbuch ist für Ende Mai geplant.



"So erfüllen wir zeitglich zwei Unternehmensziele", erläutert Neal-Christian Kind, Geschäftsführer der Oker-Chemie GmbH und zugleich Leiter der Bereiche Vertrieb, Einkauf und Versand. "Einerseits eröffnen sich weitere Chancen zu notwendigen Investitionen in den Standort. Andererseits kann das Unternehmen in der geschätzten Nachbarschaft zu H.C. Starck verbleiben und eine Reihe von Dienstleistungen weiter nutzen." Die Oker-Chemie GmbH möchte mit der Übernahme der Immobilie auch ein positives Signal an die eigenen Mitarbeiter senden, da die Kontinuität am Standort Goslar durch diesen Schritt untermauert wird.



"Wir freuen uns sehr, dass die Oker-Chemie GmbH sich in unserer Nachbarschaft so positiv entwickelt hat und möchten einer weiteren erfolgreichen Entwicklung nicht im Wege stehen. Daher fanden wir es nur folgerichtig unserem Nachbarn die Immobilie zu veräußern." So Jens Knöll, Geschäftsführer der H.C. Starck GmbH. Die Oker-Chemie GmbH entstand im Jahr 2000 im Zuge eines Management-Buy-Out aus den 1871 gegründeten Chemischen Fabriken Oker und Braunschweig AG. Kerngeschäft des Unternehmens sind heute Trockenmittel und Aluminiumsalze.



In den neu erworbenen Produktionshallen bereitet das Unternehmen die dafür benötigten Rohstoffe auf und veredelt sie. Konkret werde diese getrocknet, gesiebt, gereinigt und entstaubt, zum Teil wieder befeuchtet und anschließend mit einer Indikatorsubstanz versehen. Ein Umzug steht allerdings nicht an, denn alle erworbenen Immobilien werden bereits von der Oker-Chemie GmbH genutzt.



Informationen zu H.C. Starck finden Sie unter www.hcstarck.com



Die H.C. Starck-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von hochschmelzenden Technologiemetallen und technischer Keramik und bedient aus eigenen Produktionsstätten in Europa, Amerika und Asien wachsende Industrien wie Elektronik, Chemie, Automotive, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Energie- und Umwelttechnik sowie Maschinen- und Werkzeugbau. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte die Gruppe weltweit rund 2.600 Mitarbeiter in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, China, Japan und in Thailand.



Informationen zu Oker Chemie finden Sie unter www.oker-chemie.de



Die OKER-Chemie GmbH produziert und vertreibt Spezialchemikalien für vielfältige Verwendungszwecke in der industriellen und handwerklichen Produktion, im Verpackungs- und Transportsektor sowie im Betrieb unterschiedlichster technischer Anlagen. Die Lösungen von OKER-Chemie schützen Produkte und Prozesse vor Feuchtigkeit und helfen bei der Aufbereitung von Wasser. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Goslar und beschäftigt am dortigen Standort 30 Mitarbeiter.



OTS: H.C. Starck GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76232 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76232.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Presseanfragen an die H.C. Starck GmbH PRpetuum GmbH Wolfgang Weinseis Hohenzollernstraße 27 80801 München Tel.: 089 24 44 76 - 50 Fax: 089 24 44 76 - 11 Mail: hcstarck@prpetuum.de