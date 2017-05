Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: SolarWorld Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung SolarWorld Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.07.2017 in Bonn mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-05-29 / 15:00 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. SolarWorld Aktiengesellschaft Bonn WKN A1YCMM / ISIN DE000A1YCMM2 Absage der ordentlichen Hauptversammlung Die SolarWorld AG hat am 7. April 2017 zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung einberufen, und zwar für Montag, den 3. Juli 2017, um 11:00 Uhr im Kameha Grand Bonn, Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn. Am 11. Mai 2017 hat der Vorstand der SolarWorld AG beantragt, das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft zu eröffnen. Insbesondere die angekündigte Verlustanzeige gemäß § 92 Abs. 1 AktG ist damit hinfällig geworden. Vor diesem Hintergrund wird die ordentliche Hauptversammlung der SolarWorld AG, die für den 3. Juli 2017 einberufen wurde, abgesagt. Bonn, im Mai 2017 *SolarWorld AG* _Der Vorstand_ _Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck, Vorstandsvorsitzender_ _Dipl.-Kfm. tech. Philipp Koecke, Vorstand Finanzen_ _Dipl.-Wirtschaftsing. Frank Henn, Vorstand Vertrieb_ _RAin Colette Rückert-Hennen, Vorstand Informationstechnologie, Marke und Personal_ _Dipl.-Ing. Jürgen Stein, Vorstand Produkt_ 2017-05-29 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SolarWorld Aktiengesellschaft Martin-Luther-King-Str. 24 53175 Bonn Deutschland Telefon: +49 228 55920470 Fax: +49 228 559209470 E-Mail: hv@solarworld.com Internet: http://www.solarworld.de ISIN: DE000A1YCMM2 WKN: A1YCMM Ende der Mitteilung DGAP News-Service 578249 2017-05-29

