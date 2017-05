Roboter sind in der Industrie ein alter Hut, doch im Vorfeld der Hannover Messe führte die Deutsche Messe die Cobots (Collaborative Robots) als eines ihrer Leitthemen. Das Ziel der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK): Die Maschine ersetzt den Menschen nicht mehr, sondern ergänzt seine Fähigkeiten und nimmt ihm ergonomisch belastende und repetitive Arbeiten ab. Allerdings ist das Konzept der Cobots auch nicht mehr ganz taufrisch. Es entstand bereits im Jahre 1995 im Rahmen eines von der General Motors Foundation initiierten Forschungsprojekts, das Roboter so sicher machen sollte, dass sie buchstäblich Hand in Hand mit Menschen arbeiten konnten. Getreu dem Motto des 1. Robotergesetztes von Isaac Asimov aus seinem Buch 'Ich, der Roboter" von 1950: "Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen".

Klassische Industrieroboter zeichnen sich durch Kraft und Schnelligkeit aus und führen ihre Tätigkeiten nach einem festen Programm aus - ohne Rücksicht auf umstehende Mitarbeiter; Sicherheitszäune und -schranken verhindern Unfälle. Cobots dagegen läuten die Ära der Freilandhaltung von Robotern ein. Sie sind eigens dafür konstruiert, mit Menschen gemeinsam zu arbeiten. Statt in Käfigen agieren sie in einem kooperativen Arbeitsumfeld, überwacht von Sensoren und 3D-Kamerasystemen. Zudem wurden sie so konzipiert, dass sie auch im Falle eines Kontakts keinen oder möglichst wenig Schaden anrichten, etwa durch eine reduzierte Arbeitsgeschwindigkeit, abgerundete Ecken und den Verzicht auf ...

