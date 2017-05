EZB-Präsident Mario Draghi hat für die Juni-Zinssitzung eine Neubewertung der wirtschaftlichen Risiken in Aussicht gestellt. Der EZB-Rat werde dann in der Lage sein, sein Urteil zu den Gefahren für die Inflations- und Konjunkturentwicklung zu fällen, sagte der Italiener am Montag im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europa-Parlaments in...

Den vollständigen Artikel lesen ...