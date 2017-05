Bundeskanzlerin Angela Merkel wird für ihre Verhältnisse ungewöhnlich deutlich. Die Zeiten, in denen man sich völlig auf andere verlassen könnte, seien ein Stück vorbei, sagte sie am Wochenende. Wenn sie damit meinte ist klar: Die USA unter Donald Trump. Und das gilt sicher nicht nur für die Verteidigungspolitik.Gleich mehrere Male brüskierte der US Präsident seine engsten Verbündeten während seinem Besuch in Europa: Bei der NATO, als er "immense Summen" von den meisten Nato-Partnern verlangte, beim G7 Gipfel, als er sich fast allen wichtigen Anliegen der anderen verweigerte. ...

