Estavayer-le-Lac (ots) - Estavayer Lait S.A. (Elsa) übernimmt per

26.5.2017 die Mehrheit der Schwyzer Milchhuus AG und erhöht ihre

Beteiligung auf 60 Prozent. Das im Jahr 1899 gegründete Schwyzer

Milchhuus ist damit Teil der M-Industrie. Bereits 2010 wurde mit

einer Minderheitsbeteiligung von 34 Prozent die Basis für eine

langfristige Partnerschaft mit dem erfolgreichen Schwyzer

Familienunternehmen gelegt. Dank der Zusammenarbeit können

Marktchancen im In- und Ausland sowie industrielle Synergien genutzt

werden. Das Schwyzer Milchhuus wird weiterhin von Erich Reichmuth

geführt und tritt eigenständig am Markt auf. Alle Arbeitsplätze

bleiben erhalten.



Die Schwyzer Milchhuus AG wird in der 4. Generation erfolgreich

von der Familie Reichmuth geführt: 22 Mio. kg Milch werden an den

zwei Produktionsstandorten Brunnen und Schwyz von 48 Mitarbeitenden

zu Käsespezialitäten, Jogurt, Pastmilch und Pastrahm verarbeitet.

Seit Jahren vermarktet die Milchhuus AG ihre Spezialitäten in der

ganzen Schweiz und beliefert auch diverse Migros-Genossenschaften,

u.a. die Genossenschaft Luzern mit regionalen Produkten für das

Sortiment 'Aus der Region'. Daneben ist es dem Unternehmen in den

letzten Jahren erfolgreich gelungen, mit ihren Käsespezialitäten eine

gute Position im deutschen Markt aufzubauen. Mit der Übernahme des

Schwyzer Milchhuus wird die langfristige Zukunft des Unternehmens

gesichert, auch im Sinne einer Nachfolgeregelung. Über den Kaufpreis

wurde Stillschweigen vereinbart.



Über Elsa



Elsa gehört zur Gruppe Elsa-Mifroma und ist ein Unternehmen der

M-Industrie. Elsa-Mifroma ist Schweizer Marktführerin für

Milchprodukte und Käse. Auf internationaler Ebene ist sie ein

bedeutender Akteur im Käsebereich. Elsa beschäftigt über 600

Mitarbeitende und bietet ihren Kunden ein äusserst reichhaltiges

Sortiment von über 500 Produkten: Konsummilch und -Cremes, Jogurt,

Jogurt-Getränke, Desserts, Frischkäse und Quark, aber auch eine Reihe

von anderen Lebensmitteln (Salatsaucen, kalte Saucen, Mayonnaisen)

und vegetarische Produkte (Getränke auf Pflanzenbasis, Tofu und

andere Fleischalternativen).



Links zu Bildmaterial:

http://media.migros.ch/images/2017/SchwyzerMilchhuus1.JPG

http://media.migros.ch/images/2017/SchwyzerMilchhuus2.JPG



Kontakt:

Matthew Robin, CEO Groupe ELSA-Mifroma, Tel. 026 664 91 11,

matthew.robin@elsa.ch, www.elsa.ch



Erich Reichmuth, Geschäftsführer Schwyzer Milchhuus, Tel. 041 819 80

02, erich.reichmuth@milchhuus.ch