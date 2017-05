Viele Lehrer halten es grundsätzlich für sinnvoll, Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu unterrichten. Aber für diese Inklusion haben die Pädagogen eine wichtige Forderung.

Eine Mehrheit der Lehrer in Deutschland hält einer Umfrage zufolge den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung für grundsätzlich sinnvoll. In einer Forsa-Befragung für den Lehrerverband VBE sprachen sich 54 Prozent der Pädagogen dafür aus, berichtete der Verband am Montag. Wegen Schwierigkeiten in der Umsetzung der Inklusion, sprechen sich aber 59 Prozent für den Erhalt spezieller Förderschulen für Kinder mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...