EXCHANGE NOTICE, MAY 29, 2017 SHARES



NOKIA CORPORATION: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS



A total of 138,000 shares will be traded as old shares as of May 30, 2017.



Identifiers of Nokia Corporation's share:



Trading code: NOKIA ISIN code: FI0009000681 Orderbook id: 24311 Number of shares: 5,836,193,012



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



***



TIEDOTE, 29. TOUKOKUUTA 2017 OSAKKEET



NOKIA OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET



Yhteensä 138 000 osaketta otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 30. toukokuuta 2017.



Nokia Oyj:n osakkeen perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: NOKIA ISIN-koodi: FI0009000681 id: 24311 Osakemäärä: 5,836,193,012



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260