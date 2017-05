Berlin (ots) - Mit einer Bilanz des G7-Gipfels in Italien äußert sich BDI-Präsident Dieter Kempf:



"Statt einem klaren Eintreten für Freihandel und global verstandenem Klimaschutz sendet der G7-Gipfel kein Signal für mehr Einigkeit. Die USA haben sich ins Abseits manövriert. Der Minimalkonsens im Kampf gegen den Protektionismus ist enttäuschend, weil die Wirtschaft in Deutschland und weltweit auf Verlässlichkeit und klare Rahmenbedingungen angewiesen ist. Europa muss global mehr Verantwortung übernehmen und die internationalen Handelsregeln aktiver mitgestalten, als dies bislang der Fall war. Dennoch bleiben die USA ein entscheidender Partner und die transatlantische Partnerschaft für Europa enorm wichtig. Die Gespräche müssen nun umso intensiver weitergehen, damit der G20-Gipfel in Hamburg noch zu einem Erfolg werden kann."



OTS: BDI Bundesverband der Dt. Industrie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6570 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6570.rss2



Pressekontakt: BDI Bundesverband der Dt. Industrie Presse und Öffentlichkeitsarbeit Breite Straße 29 10178 Berlin Tel.: 030 20 28 1450 Fax: 030 20 28 2450 Email: presse@bdi.eu Internet: http://www.bdi.eu