BERLIN (Dow Jones)--SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Feigheit vor US-Präsident Donald Trump vorgeworfen. "Es ist keine Kunst, im Bierzelt über Donald Trump zu schimpfen", schimpfte Barley am Montag. Am Wochenende hatte Merkel bei einem CSU-Wahlkampfauftritt nach dem enttäuschenden G7-Gipfel auf Sizilien eingeräumt, dass Deutschland sich auf die USA nicht mehr als verlässlichen Partner verlassen könne.

Barley machte es der CDU-Vorsitzende zum Vorwurf, nicht schon bei den Beratungen während des Gipfels Trump energischer die Stirn geboten zu haben. "Genau da knickt Merkel vor Trump ein. Sie hat erst den Mut, deutliche Worte zu finden, wenn Trump schon wieder weit weg ist", legte die SPD-Politikerin nach. SPD-Altkanzler Gerhard Schröder habe durch seine Ablehnung des Irakkriegs deutlich gezeigt, wie man amerikanischen Präsidenten anders begegnen könne.

Wegen der abgestürzten Umfragewerte der SPD war die Generalsekretärin jüngst in die Kritik geraten. Sie führe den Wahlkampf nicht gut genug und sei zu passiv, beklagten Kritiker. In der Wählergunst verlieren die Genossen weiter an Boden. Die aktuelle Emnid-Umfrage sieht die Sozialdemokraten unter ihrem Spitzenkandidaten Martin Schulz bei nur noch 25 Prozent. Die Union liegt damit um 13 Prozentpunkte in Front.

