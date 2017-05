Hannover - Im Gegensatz zu den Kapitalmarktzinsen gibt es bei den Geldmarktsätzen weiterhin kaum Bewegung, so die Analysten der NORD LB.Die Euribor-Sätze lägen nach wie vor in der Nähe ihrer historischen Tiefstände, der 3M-Satz notiere aktuell bei -0,329% und der 12M-Satz etwas niedriger als in der Vorwoche bei nur noch -0,131%. Die mittelfristigen Zinserwartungen seien derweil wieder etwas gesunken. Zum Wochenbeginn liege der Eonia 1Y1Y Forward bei -0,233%, während der Eonia 2Y1Y Forward auf -0,04% gesunken sei.

