Zürich (ots) - BodenSchweiz und die Interessengemeinschaft der

Schweizerischen Parkett-Industrie haben mit den Angestellten Schweiz

einen Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen - ein Novum in der Branche.

Damit schaffen sie klare und verbindliche Arbeitsbedingungen zum

Vorteil von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Bodenbelagsbranche

gehört zum klassischen Ausbaugewerbe und ist in diesem Sektor die

einzige Branche, welche bisher noch über keinen Gesamtarbeitsvertrag

verfügte (ausser in einzelnen Kantonen). Seit der Erstarkung des

Frankens leidet sie vor allem daran, dass zahlreiche ausländische

Unternehmer und Subunternehmer zu Dumpinglöhnen in der Schweiz

arbeiten und damit die Existenzgrundlage vieler Schweizer Fachkräfte

gefährden. Dem wollen BodenSchweiz, der Schweizerische Verband der

Bodenbelagsfachgeschäfte, und die Interessengemeinschaft der

Schweizerischen Parkett-Industrie (ISP) zusammen mit der

Angestelltenorganisation Angestellte Schweiz entgegenwirken. Diese

Partner haben einen Gesamtarbeitsvertrag für die Branche

ausgehandelt, in der ca. 5500 Mitarbeitende in rund 1500

Fachbetrieben beschäftigt sind. «Wir haben damit eine

Vorwärtsstrategie gewählt und gehen die Herausforderungen proaktiv

an», sagt der Präsident von BodenSchweiz, René Bossert.



Grundlage für künftigen Erfolg der Branche Der

Gesamtarbeitsvertrag bringt für die Arbeitgeber wie für die

Arbeitnehmer klare und geregelte Verhältnisse und damit Stabilität.

Der GAV garantiert in Bezug auf die Arbeitsverhältnisse Standards und

berücksichtigt dabei die Gegebenheiten der Bodenbelagsbranche. Damit

wird er zu einem soliden Fundament für die Entwicklung der Branche.

Die Angestellten erhalten faire und berechenbare

Anstellungsbedingungen und sind vor Dumpinglöhnen geschützt. "Ich

freue mich sehr, dass nun auch die Angestellten in der

Bodenbelagsbranche von den vielen Vorteilen eines

Gesamtarbeitsvertrags profitieren können", sagt Thomas Feierabend,

Präsident der Angestellten Schweiz. Der Verband ist bereits Partner

von Gesamtarbeitsverträgen, namentlich in der MEM-Industrie und im

Personalverleih. Der Gesamtarbeitsvertrag der Bodenbelagsranche wurde

am 29. Mai 2017 von den Verbandsspitzen der drei beteiligten Partner

unterzeichnet. Das Ziel ist, beim Staatssekretariat für Wirtschaft

(SECO) einen Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit zu stellen, sobald

die dafür notwendigen Quoren erreicht sind. «Das dürfte noch in

diesem Jahr geschehen», ist der Präsident der ISP, Bruno Durrer,

überzeugt.



BodenSchweiz, gegründet 1917, ist der einzige gesamtschweizerische

Branchenverband der schweizerischen Fachgeschäfte für Linoleum,

Spezialbodenbeläge, Teppiche und Parkett. Er wahrt und fördert die

fachlichen, wirtschaftlichen und ideellen Interessen seiner

Mitglieder sowie das Ansehen des Berufstandes. Weitere Infos:

www.bodenschweiz.ch Die Interessengemeinschaft der Schweizerischen

Parkett-Industrie vereinigt Hersteller, Importeure, Händler und

Verleger von Parkett sowie Zulieferer von Hilfsmaterialien. Die ISP

wahrt und fördert deren gemeinsame Interessen. Sie setzt sich ein für

Echtholz-Parkett aus dem nachwachsenden, ökologischen und

umweltfreundlichen Rohstoff Holz. Weitere Infos:

www.parkett-verband.ch Die Angestellten Schweiz sind seit bald 100

Jahren die Stimme der Angestellten aus dem Mittelstand und vertreten

deren Interessen in der Politik wie in Unternehmen. Der Verband setzt

sich sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig für gute

Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein - zum

Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Weitere Infos:

www.angestellte.ch



