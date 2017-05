Die Verbraucherzentrale Hamburg punktet vor Gericht gegen die Alte Leipziger. Der Lebensversicherer hatte Kunden die Überschussbeteiligung nicht detailliert genug dargestellt. Auch andere Unternehmen handhaben das so.

Lebensversicherer müssen ihre Kunden nach einem Urteil des Landgerichts Frankfurt detailliert über einen wichtigen Teil der Verzinsung - die Überschussbeteiligung - informieren. In dem jährlichen Schreiben an die Kunden über den Wert der Policen müssen die Überschussanteile und/oder darin garantierte Teilbeträge gesondert ausgewiesen werden, wie ein Gerichtssprecher am Montag auf Anfrage erläuterte. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Hamburg. Das Urteil ist ...

