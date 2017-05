Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

JE00B3CM9527 Henderson Group PLC 29.05.2017 JE00BYPZJM29 Henderson Group PLC 30.05.2017 Tausch 10:1

CY0000111027 Urals Energy PCL 29.05.2017 CY0107130912 Urals Energy PCL 30.05.2017 Tausch 20:1

US15117N4043 Celsion Corp. 29.05.2017 US15117N5032 Celsion Corp. 30.05.2017 Tausch 14:1

CA77543W1014 Rojo Resources Ltd. 29.05.2017 CA77543W2004 Rojo Resources Ltd. 30.05.2017 Tausch 5:1

US98585K1025 Yield10 Bioscience Inc. 29.05.2017 US98585K2015 Yield10 Bioscience Inc. 30.05.2017 Tausch 10:1