Noch einmal Herzklopfen, noch einmal Schmetterlinge im Bauch, noch einmal die ganz große Liebe finden - auch wenn man die 60 schon überschritten hat: SAT.1 hat sich die Rechte für die TV-Romanze "Hotel Römantiek" (OT) gesichert. Darin macht sich eine Gruppe Senioren in Begleitung von jungen, prominenten Reiseleitern auf den Weg in die Schweizer Berge, wo sie gemeinsam Aufgaben meistern und sich beim Candle-Light-Dinner näher kennen lernen. Wer lässt sich auf einen ersten Flirt ein, und wer begegnet vielleicht sogar der Frau oder dem Mann seines Lebens?



SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Liebe ist keine Frage des Alters. Die berührenden aber auch humorvollen Geschichten, die in der belgischen Version von ,Hotel Römantiek' erzählt werden, haben die Besucher auf der MIP verzaubert und mit einer neuen, frischen Erzählform wunderbar unterhalten. Umso glücklicher bin ich, dass wir mit SAT.1 eine deutsche Staffel umsetzen."



In Belgien holte die erste Staffel Quoten weit über dem Schnitt des ausstrahlenden Senders - in der dort relevanten Zielgruppe der 18- bis 54-Jährigen waren es durchschnittlich 20,9 Prozent Marktanteil.



Für SAT.1 produziert die SEO Entertainment GmbH, Lizenzgeber ist The New Flemish Primitives.



Gedreht werden soll ab Spätsommer in einem Hotel in der Schweiz. Singles ab 60 Jahren, die noch an die große Liebe glauben und ihr Herz noch einmal verschenken wollen, können sich ab sofort unter Herzklopfen@SAT1.de bewerben.



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Sandra Scholz Tel. +49 [89] 9507-1121 Sandra.Scholz@ProSiebenSat1.com www.presse.sat1.de



Bildredaktion: Stephanie Schulz Tel. +49 [89] 9507-1166 Stephanie.Schulz@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2