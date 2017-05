München (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Einen ersten Vorgeschmack auf den Sommer haben wir ja schon bekommen. Und viele Läufer sind jetzt wieder regelmäßig in Parks, Wäldern und Wiesen unterwegs, um zu Beginn der Laufsaison richtig fit zu sein. Und da kommt es natürlich auch auf ein cleveres Training an. Die besten Tipps und was Milch damit zu tun hat, verrät Ihnen zum "Tag der Milch" (am 1. Juni) mein Kollege Oliver Heinze.



Sprecher: Alle, die jetzt noch schnell fit werden wollen, sollten am besten eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining machen. Dabei aber nicht gleich übertreiben, rät Milchmann Willi - Fitnessbotschafter der Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft.



O-Ton 1 (Wilhelm Rabenstein, 20 Sek.): "Läufer mit Trainingserfahrung und einer bereits vorhandenen Grundmuskulatur können mit hochintensivem Zirkeltraining, das heißt mit speziellen Übungen für verschiedene Muskelgruppen, gezielt ihre Muskulatur stärken. Das ist eine optimale Ergänzung für das Lauftraining. Die richtige Ausführung der Übungen sollte vor allem bei Anfängern am besten unter professioneller Aufsicht erfolgen, um eben Verletzungen zu vermeiden."



Sprecher: Neben dem Training kommt's natürlich auch auf die richtige Ernährung an. So braucht der Körper zum Beispiel bei viel Bewegung eine extra Portion Eiweiß. Warum man an Stelle von Eiweißshakes oder Protein-Riegeln, lieber zu Milch greifen sollte, weiß Dr. Maria Linderer, Geschäftsführerin der Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft...



O-Ton 2 (Dr. Maria Linderer, 22 Sek.): "Milch ist ein echtes, richtiges Powerpaket. Denn sie liefert uns Energie, Proteine, Mineralstoffe - vor allem Kalzium - und auch Spurenelemente und Vitamine. Außerdem hilft der hohe Wassergehalt dabei, die Flüssigkeitsbilanz rasch auszugleichen. Milch ist außerdem ein gesunder Eiweißlieferant und ein effektives Regenerationswunder."



Sprecher: Was zudem nur wenige wissen ist: Dank der hochwertigen Eiweiße in der Milch kann sich der Körper viel schneller regenerieren und wichtige Reparaturen in den Muskeln durchführen. Und das geht sogar in einem stressigen Berufsalltag ganz leicht...



O-Ton 3 (Dr. Maria Linderer, 26 Sek.): "Am besten ist es, man nimmt drei Portionen Milch und Milchprodukte über den Tag verteilt zu sich. Wer seinen Muskeln wirklich was Gutes tun möchte, der trinkt 30 Minuten nach dem Training ein Glas Milch. Abends empfiehlt sich Quark oder körniger Frischkäse, denn die enthalten besonders viel Casein. Das ist eine langsam verdauliche Proteinfraktion, die beim Muskelaufbau hilft. Und daher kommt auch der Spruch 'Quark macht stark'."



Wem das jetzt alles zu schnell ging: Alle Infos und noch mehr interessante Fakten rund ums Powerpaket Milch gibt's im Netz unter Milchland-Bayern.de. Da finden Sie auch den Flyer "Fit mit Milch. Bewusst und gesund leben" mit vielen tollen Tipps und Rezeptideen.



