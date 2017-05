Renningen (ots) - Unter dem Motto "We keep it simple. For you" präsentiert K2 Systems besondere digitale Serviceleistungen und innovative Produktneuheiten, mit denen die Planung der Montagesysteme noch einfacher gelingt. Mit einem großen Update in der eigenen Planungssoftware Base On und der Vorführung der ersten App für das Smartphone, bedient das Unternehmen die steigenden digitalen Anforderungen seiner Kunden. Neben zwei neuen kompakten Freilandsystemen stehen erweiterte und stark optimierte Produktkomponenten im Mittelpunkt, die den Aufbau der Montagesysteme deutlich vereinfachen. Das Motto mündet in einer besonderen Messepräsentation auf der Intersolar mit einem Stand zu den Produktneuheiten (A4.472) und einem zweiten Stand mit digitalen Features (A4.459).



Produktinformation und Planung von überall und jederzeit möglich



Mit Hilfe der Online-Software Base On können die Montagesysteme schnell und einfach ausgelegt werden. Durch eine anwenderorientierte Benutzeroberfläche und eine verbesserte Berechnungsgrundlage sind individuelle Dächer in wenigen Schritten mit dem passenden Montagesystem und verbesserten Ballastierungen geplant. Anlässlich der Intersolar kommt das dritte große Update mit den ersten Schrägdachsystemen wie dem MiniRail System.



Ergänzend zur Planung über Base On, bietet K2 Systems mit der ersten App einen praktischen Überblick des Produktportfolios. Hat der Nutzer die Dachart seines Projekts ausgewählt, erscheint in Sekundenschnelle das geeignete Montagesystem und weiterführende Informationen.



Neue und optimierte Komponenten machen Montage noch einfacher



Die Universalklemme OneMid gehört ab jetzt zum Produktportfolio, die durch eine innovative Klickfunktion überzeugt und die am weitesten verbreiteten Modulrahmenhöhen von 32-42 mm abdeckt. Die Klemme ist geeignet für Schrägdachsysteme wie SingleRail oder SpeedRail sowie für die Flachdachsysteme S-Dome und D-Dome. "Damit deckt die Universalklemme acht unserer Schienenfamilien ab, vereinfacht die Auslegung und spart erhebliche Lagerkapazitäten bei unseren Kunden ein," berichtet Katharina David, Geschäftsführerin K2 Systems.



