MAILAND (dpa-AFX) - Spekulationen über vorgezogene Neuwahlen in Italien haben die Börse in Mailand schwer belastet. Der Leitindex FTSE MIB fiel bis zum Montagnachmittag um 2,11 Prozent auf 20 763,69 Punkte und damit auf den tiefsten Stand des Tages. Es gebe Sorgen, dass dann die Europa-Kritiker in Italien das Ruder übernehmen könnten, sagten Händler./ck/he

ISIN IT0003465736

