BERLIN (Dow Jones)--Kurz nach dem in vielen Teilen gescheiterten G7-Gipfel hat Kanzlerin Angela Merkel erneut die Eigenständigkeit Europas im transatlantischen Verhältnis betont. Die letzten Tage hätten ihr gezeigt, dass die Zeiten, "in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, ein Stückweit vorbei sind", bekräftigte Merkel am Montag ihre Einschätzung des Verhaltens von US-Präsident Donald Trump während des G7-Gipfels. "Wenn wir Europäer unsere Werte präzise definieren, wenn wir unsere Werte ernst nehmen, dann können wir, davon bin ich überzeugt, jede Herausforderung meistern", sagte Merkel.

Trump hatte während des Gipfels auf Sizilien die Vertreter der anderen G7-Staaten teilweise brüskiert und kein Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen abgeben wollen. In einer Rede bei der 17. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung bekräftigte Merkel am Montag, dass sie die Beratungen wegen Trump als "nicht zufriedenstellend" habe einstufen müssen. Es sei aber gut gewesen, "dass wir die Differenzen nicht übertüncht haben". So sei immerhin klar geworden, dass sechs der sieben G7-Staaten ihre feste Absicht zum Ausdruck gebracht hätten, das Pariser Klimaabkommen zu unterstützen und umzusetzen.

Zu diesem Kreis habe auch die Europäische Union gehört, betonte Merkel. "Wir sind überzeugte Transatlantiker, und gerade als überzeugte Transatlantiker wissen wir, dass die transatlantischen Beziehungen für uns alle von überragender Bedeutung sind." Diese Beziehungen beruhten auf gemeinsamen Interessen und Werten, "gerade wenn wir, wie jetzt, in Zeiten tiefgreifender Herausforderungen leben".

