Hannover - Mit den Renditen der Benchmarkanleihen ging es in den letzten Tagen wieder abwärts: Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen fiel zwischenzeitlich wieder bis unter 0,35%, die der US-Treasuries sogar bis unter 2,25%, so die Analysten der NORD LB.Offenbar berühre die Unsicherheit, ob der innenpolitisch unter Druck geratene und international isoliert auftretende Präsident Trump seine geplante Unternehmenssteuerreform durchbringen könne, die Renditen weiterhin. Die aktuellen Konjunkturdaten und die Äußerungen diverser Notenbanker würden jedenfalls darauf hindeuten, dass auf der nächsten FOMC-Sitzung am 14. Juni mit einer erneuten Zinsanhebung des FOMC zu rechnen sei. Einiges an restriktiverer Geldpolitik dürfte allerdings bereits eingepreist sein. Eine letzte kleine Hürde für den baldigen Zinsschritt stelle sicherlich der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag dar, wobei hier mit soliden Zahlen zu rechnen sei. (29.05.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...