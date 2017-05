Hannover - Die an den Vereinbarungen zu koordinierten Fördermengenbegrenzungen beteiligten Länder haben in der vergangenen Woche erwartungsgemäß geliefert, so die Analysten der NORD LB.So sei der Deal unter der Beteiligung bedeutender Förderer wie beispielsweise Saudi-Arabien in die Verlängerung gegangen. Nachdem die Erstauflage der Fördermengenbegrenzungen mit einer Laufzeit von sechs Monaten beschlossen worden sei, hätten die Verhandlungspartner am vergangenen Donnerstag weitere neun Monate beschlossen. Damit reiche die Vereinbarung bis in das Jahr 2018 hinein. Gleichwohl habe sich an den Finanzmärkten nach dem 172. OPEC-Treffen eine gewisse Ernüchterung eingestellt. Die US-Sorte WTI sei im Zuge dessen unter die vor allem psychologisch bedeutende Schwelle von 50 US-Dollar je Barrel Rohöl gerutscht. Auch im heutigen Terminhandel habe sich noch keine nachhaltige Erholung eingestellt.

