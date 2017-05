Nürnberg (ots) -



Das Bio-Seehotel Zeulenroda konnte die 2012 erstmals erhaltene und 2015 erneuerte Auszeichnung zu den GREEN BRANDS Germany nun zum dritten Mal bestätigen und erhielt das Zertifikat zu den GREEN BRANDS Germany 2017/2018. Damit darf das Hotel das Gütesiegel mit zwei Sternen - Symbol für die zweimalig erfolgreiche Re-Zertifizierung - für zwei Jahre nutzen.



Das Zertifikat wurde anlässlich der Eröffnung der neu erbauten SEESTERN-Panorama-Bühne feierlich überreicht. Die neue Eventlocation in exponierter Lage - direkt am Zeulenrodaer Meer gelegen - bietet mit dem imposanten Membrandach eine komplett überdachte Eventfläche und garantiert den Besuchern und Künstlern einen Schutz bei jedem Wetter, ohne den Open-Air-Charakter und den Blick auf die Landschaft am Zeulenrodaer Meer zu verlieren. Zu fast allen Veranstaltungen werden vom Bio-Seehotel-Zeulenroda spezielle Hotel-Arrangements inkl. Tickets in der jeweils besten Karten-Kategorie und weiteren Sonderleistungen angeboten.



GREEN BRANDS zeichnet Marken (= Unternehmen, Produkte, Dienstleister und Lebensmittel) des täglichen Lebens aus, die einen äußerst verantwortungsvollen Umgang mit der Natur in ihrer Arbeits- und Produktionsweise verankert haben.



Die Vergabe des Gütesiegels "GREEN BRANDS" erfolgt auf Basis eines weltweit einzigartigen, dreistufigen Verfahrens: Nominierung - mittels Marktforschung, Nennung durch NGOs, Interessensverbände, Medien-Partner oder Jury-Mitglieder. Validierung - mittels wissenschaftlich aufbereiteten Kriterien-Katalogen wird der Stand auf dem GREEN BRANDS-Index von Experten ermittelt. Jury-Entscheid - abschließende Beurteilung der Validierungsauswertung und finale Instanz zur Anerkennung der Auszeichnung.



Im Rahmen der aufwendigen Re-Zertifizierung muss ein Unternehmen beweisen, dass es nach wie vor den strengen Kriterien einer GREEN BRAND entspricht und damit auch die hochrangige Jury zur erneuten Auszeichnung überzeugt. Dies gelang dem Bio-Seehotel Zeulenroda durch stetige Ergebnisverbesserung in über 50 Kriterien in einzigartiger Weise.



Hotel Direktor Marco Lange zeigte sich hocherfreut, dass die verbesserten Zertifizierungs-Ergebnisse die enormen Anstrengungen im ökologisch nachhaltigen Bereich des Hotels eindrucksvoll belegen.



Das Gütesiegel "GREEN BRANDS" bestätigt den hohen ökologischen Qualitätsanspruch einer Marke und dient als Orientierungshilfe für den Verbraucher. Das Gütesiegel gibt dem Verbraucher einen sicheren Anhaltspunkt zur verantwortungsvollen Arbeits- und Produktionsweise eines Unternehmens und ist somit eine hervorragende Orientierungshilfe bei der Auswahl bzw. Entscheidung.



Über 30 Marken wurden im laufenden Verfahren bereits ausgezeichnet.



