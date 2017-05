In der krisengebeutelten Containerschifffahrt zeichnet sich eine Erholung ab. Die für die Gewinne wichtigen Frachtraten befinden sich im Aufwind. Für Hapag-Lloyd könnte der Zeitpunkt kaum besser sein.

Der Zeitpunkt könnte für Hapag-Lloyd kaum bessern sein: Rechtzeitig zur Fusion mit dem arabischen Rivalen UASC zeichnet sich eine Erholung der krisengebeutelten Containerschifffahrt ab. Die für die Gewinne wichtigen Frachtraten befinden sich im Aufwind. Der Trend, der vor einem Jahr eingesetzt hat, setzt sich auch im zweiten Quartal fort, wie Konzernchef Rolf Habben Jansen am Montag vor den Aktionären in Hamburg sagte. Er kündigte für August neue Geschäftsziele an.

Bisher hatte die Erholung nicht ausgereicht, um die gestiegenen Treibstoffkosten wettzumachen. Zu Jahresanfang war Hapag-Lloyd deshalb tiefer in die roten Zahlen gefahren. Für sich allein hat Deutschlands größte Containerreederei bisher einen kräftigen Anstieg des Betriebsgewinns in Aussicht gestellt. Er erwarte nicht, dass sich daran etwas grundsätzlich ...

